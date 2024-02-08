Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк выпустил платежный стикер в честь Дня науки

Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, Сбербанк выпустил лимитированный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты с эксклюзивным дизайном от нейросети Kandinsky. Искусственный интеллект показал, как он видит науку. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Заказать платежный стикер можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для Android и в новом приложении «Учет Онлайн» для пользователей iOS, а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой (в городах, где доступна услуга). Стоимость стикера — 700 руб., для подписчиков «СберПрайм+» — 500 руб.

Платежный стикер — это такая же «СберКарта», просто в другом формате. Обслуживание проходит на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. С помощью стикера можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах, если под рукой не окажется привычной банковской карты. Его можно привязать к платежному счету существующей «СберКарты» или выпустить к новому — в этом случае он будет отображаться у пользователя как отдельная карта.

stiker_foto_press-sluzhba_sberbanka.jpg

Фото: Сбербанк
Сбербанк выпустил платежный стикер в честь Дня науки

Чтобы пользоваться стикером, надо просто наклеить его на свой смартфон (или куда угодно — главное, чтобы было удобно подносить к платежному терминалу). Рекомендуется приклеивать на нижнюю часть задней панели телефона или на свободное пространство рядом с камерой.

Стикер посвящен Десятилетию науки и технологий в России и 300-летию Российской академии наук.

«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков
CNews Analytics

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

ИТ-компаниям грозят гигантские расходы из-за нового решения властей. Их нагрузят новыми требованиями и лицензиями ценой в миллионы

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Разработчик финансового ПО «Диасофт» привлечет на бирже 4 миллиарда

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще