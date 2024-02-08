Сбербанк выпустил платежный стикер в честь Дня науки

Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, Сбербанк выпустил лимитированный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты с эксклюзивным дизайном от нейросети Kandinsky. Искусственный интеллект показал, как он видит науку. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Заказать платежный стикер можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для Android и в новом приложении «Учет Онлайн» для пользователей iOS, а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой (в городах, где доступна услуга). Стоимость стикера — 700 руб., для подписчиков «СберПрайм+» — 500 руб.

Платежный стикер — это такая же «СберКарта», просто в другом формате. Обслуживание проходит на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. С помощью стикера можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах, если под рукой не окажется привычной банковской карты. Его можно привязать к платежному счету существующей «СберКарты» или выпустить к новому — в этом случае он будет отображаться у пользователя как отдельная карта.

Фото: Сбербанк Сбербанк выпустил платежный стикер в честь Дня науки

Чтобы пользоваться стикером, надо просто наклеить его на свой смартфон (или куда угодно — главное, чтобы было удобно подносить к платежному терминалу). Рекомендуется приклеивать на нижнюю часть задней панели телефона или на свободное пространство рядом с камерой.

Стикер посвящен Десятилетию науки и технологий в России и 300-летию Российской академии наук.

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