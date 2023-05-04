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ВТБ тестирует платежные стикеры для своих клиентов

ВТБ реализует пилотный проект среди действующих клиентов банка по оплате покупок с помощью платежных стикеров, которые могут стать альтернативой сервисам бесконтактной оплаты с помощью смартфонов.

Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате. При этом наклеиваемая часть стикеров не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC кода, что делает его использование максимально безопасным. Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал.

В ВТБ стикер можно привязать как к основному счету пользователя, к которому уже выпущены карты, так и к отдельному, что удобно для клиентов. Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают работу по NFC.

Для клиентов массовой розницы стоимость выпуска стикеров составляет 590 руб., а для владельцев пакетов «Привилегия» и «Прайм» услуга бесплатна. Обслуживание стикеров бесплатно для всех пользователей, вне зависимости от категории. Лимиты на платежи и переводы аналогичны условиям по картам банка, но при желании клиент может понизить их. Бонусные вознаграждения за использование стикеров клиенты получают как по программе ВТБ «Мультибонус», так и по программе вознаграждения платежной системы «Мир».

«Банки ищут возможности для новых способов удобной оплаты, и платежные стикеры – одна из опций, которую мы предлагаем клиентам, но не единственная. Все активнее развивается платежи по QR-коду и через СБП, и в этих сегментах мы видим значительный потенциал для роста», – сказал Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

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За I квартал 2023 г. клиенты ВТБ провели свыше 8,2 млн платежей по QR-коду на POS-терминалах и кнопке «Оплата через СБП» в магазине на общую сумму 22 млрд руб. Это на четверть больше по количеству и объему, чем в IV квартале 2022 г.

Число клиентов ВТБ, использующих оплату с помощью бесконтактных платежей СБП, в марте превысило 1,2 млн человек, увеличившись на четверть к началу года. В целом, по оценке банка, к концу 2023 г. доля таких операций на российском рынке удвоится и составит 13%.

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