Индексная книга (каталог) CNews*
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Национальный проект Эффективная транспортная система
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5635 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 1
|1С 9774 1
|Беспилотные авиационные системы 98 1
|Абдулхаков Айдар 2 1
|Мишустин Михаил 805 1
|Чернышенко Дмитрий 582 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Алифанов Кирилл 93 1
|Хайруллин Айрат 108 1
|Симонов Сергей 11 1
|Горшков Дмитрий 10 1
|Каушанский Александр 57 1
|Давыдова Полина 22 1
|Мацкевич Антон 12 1
|Кабанов Марат 99 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.