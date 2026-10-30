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Национальный проект Эффективная транспортная система

СОБЫТИЯ


30.10.2026 Российские ИТ и телеком вернулись к прежнему куратору в Правительстве 1
18.09.2025 МТС и МУП «Метроэлектротранс» планируют укреплять цифровую инфраструктуру казанской подземки 1
30.09.2024 Цифровизация приведет к изменению логистических потоков в стране 1
22.08.2024 Дмитрий Горшков -

Развитие транспорта невозможно без больших данных

 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5635 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 1
9774 1
Беспилотные авиационные системы 98 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 518 1
Казанский метрополитен 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Метроэлектротранс МУП 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 1
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ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 73 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 10 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 419 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 60 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14187 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1507 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1665 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10477 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8028 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 696 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27289 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8016 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4412 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 50 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3303 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 486 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9800 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2823 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30002 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8947 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7958 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1747 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6269 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3229 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 265 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9795 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14268 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3248 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 371 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1393 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26698 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 450 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4092 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 625 1
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 23 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6444 1
Космодром Байконур 1072 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 32 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 235 1
Минтранс РФ - Зеленый цифровой коридор пассажира 9 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Такси ФГИС 6 1
Абдулхаков Айдар 2 1
Мишустин Михаил 805 1
Чернышенко Дмитрий 582 1
Чаркин Евгений 318 1
Алифанов Кирилл 93 1
Хайруллин Айрат 108 1
Симонов Сергей 11 1
Горшков Дмитрий 10 1
Каушанский Александр 57 1
Давыдова Полина 22 1
Мацкевич Антон 12 1
Кабанов Марат 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 1
Казахстан - Республика 6154 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3544 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3536 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 754 1
Литва - Литовская Республика 675 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 398 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22180 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3267 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 970 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9334 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2767 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1023 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 55 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 728 1
Образование в России 3046 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12140 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6728 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4023 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3179 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4694 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2366 1
Экономический эффект 1418 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 721 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2413 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 472 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 409 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11034 1
Цифровая трансформация - Экономика данных - Data economy - 374 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18508 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4129 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5740 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6249 1
Паспорт - Паспортные данные 2901 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8944 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2893 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1591 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 615 1
Национальный проект 403 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1235 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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