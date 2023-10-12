«Почта банк» выпустил новую партию платежных стикеров

«Почта банк» выпустил дополнительную партию платежных стикеров для бесконтактной оплаты в «одно касание». Стоимость стикера - 699 руб. Однако клиенты, впервые выпустившие «Мою карту» и стикер к ней до конца октября 2023 г., могут получить дополнительную выгоду в 300 руб. Стоимость платежного стикера будет компенсирована 1000 руб. от банка за выпуск «Моей карты» и любую покупку по ней. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Стикеры можно «привязать» к действующим или новым дебетовым картам платежной системы «Мир» (карта к сберегательному счету или «Моя карта»), выпустить вместо новой пластиковой карты, а также как дополнительную карту к договору на третье лицо. При этом условия обслуживания стикера будут соответствовать тарифам по карте, к которой он «привязан».

«Платежные стикеры вернули владельцам iPhone возможность платить «как раньше». Клиенты «Почта банка» оценили удобство технологии, в результате чего было принято решение выпустить дополнительную партию стикеров. Для банка очень важно стремиться закрывать потребность клиентов и в моменте предлагать своевременные решения, которые сделают их жизнь проще, – отметил заместитель президента – председателя правления Алексей Охорзин. – До их запуска мы тщательно тестировали стикеры и постарались учесть как свой опыт, так и пожелания пользователей из других банков. А еще каждый клиент сможет выбрать наиболее удобный для себя формат стикера – большой или компактный в зависимости от предпочтений и того, где планируется разместить стикер на смартфоне».

Платежный стикер — это аналог банковской карты в виде наклейки со встроенным NFC-чипом, которую можно наклеить на смартфон, чехол или другой гаджет и оплачивать покупки одним касанием или снимать деньги в банкоматах, оборудованных NFC-модулем.

Приобрести стикер можно во флагманских клиентских центрах «Почта банка» и точках обслуживания на почте в нескольких регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Казани, Екатеринбурге и Владивостоке.

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«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн» включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.