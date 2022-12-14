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«Тинькофф» выпустил платежный стикер для оплаты с помощью телефона

«Тинькофф» объявил о запуске нового способа оплаты — платежного стикера Tinkoff Pay. Он имеет функциональность бесконтактной оплаты и в несколько раз меньше по размерам, чем карта.

Наклеив стикер Tinkoff Pay на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты. Это особенно актуально для пользователей iPhone, поскольку на данный момент в РФ нет аналогов заблокированного Apple Pay.

Платить стикером Tinkoff Pay можно везде, где есть терминал: на кассе в магазине, в кафе или в ресторанах. С помощью стикера Tinkoff Pay также можно снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактный способ авторизации.

Стикер Tinkoff Pay с платежной системой «Мир» доступен для дебетовых карт Tinkoff Black. Как и банковская карта, стикер Tinkoff Pay привязывается к счету. В будущем настройками стикера можно будет управлять прямо из приложения Тинькофф: например, можно будет менять карту, с которой списываются средства при оплате (кредитную или дебетовую), подключать BNPL-сервис «Долями» и т.д.

В настоящее время новый способ оплаты проходит тестирование сотрудниками «Тинькофф». В январе 2023 г. платежные стикеры Tinkoff Pay станут доступны для всех желающих. Сейчас можно оставить заявку на выпуск стикера.

Для клиентов с тарифом Tinkoff Premium и Private выпуск платежных стикеров Tinkoff Pay будет бесплатным, в остальных случаях — 700 руб.

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Заказать платежный стикер в начале 2023 г. можно будет в мобильном приложении «Тинькофф» так же, как и дополнительную карту. Для этого необходимо на главном экране нажать «Открыть новый счет или продукт» → «Заказать допкарту» и выбрать счет → указать «Для себя» → «Пластиковая карта». Далее необходимо выбрать в списке дизайнов – «Платежный стикер».

Сейчас стикеры Tinkoff Pay доступны только в черном дизайне. В дальнейшем коллекция будет пополняться, что даст возможность подобрать стикер под цвет смартфона.

Платежные стикеры — часть семейства сервисов для мгновенной оплаты смартфоном Tinkoff Pay. Сейчас с помощью Tinkoff Pay клиенты «Тинькофф» могут в пару кликов оплачивать онлайн-покупки.

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