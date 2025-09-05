Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Tinkoff Pay объединит в себе платежные технологии и финтех-решения экосистемы Тинькофф как для клиентов, так и для продавцов. Использовать Tinkoff Pay могут как клиенты экосистемы Тинькофф, у которых установлено мобильное приложение, так и в ближайшем будущем клиенты других банков – они смогут привязывать карты к сервису. Технологии Tinkoff Pay:
- мгновенные платежи в онлайне и офлайне
- комбинации кэшбэка для клиентов и неклиентов Тинькофф
- оплата в рассрочку или через сервис Долями
- оплата для клиентов любых российских банков
- биометрические решения для авторизации и мгновенной оплаты
- решения для неклиентов Тинькофф
- интеграция с супераппом Тинькофф
- автоплатежи и регулярные платежи
- управление всеми подписками в одном окне
- кастомизация привилегий, кэшбэков и т.д. под клиента
- «Безопасная сделка» для покупок на площадках classified
- интеграция с приложением «Кошелек»
- p2p переводы и другое.
