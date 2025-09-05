Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay

Tinkoff Pay объединит в себе платежные технологии и финтех-решения экосистемы Тинькофф как для клиентов, так и для продавцов. Использовать Tinkoff Pay могут как клиенты экосистемы Тинькофф, у которых установлено мобильное приложение, так и в ближайшем будущем клиенты других банков – они смогут привязывать карты к сервису. Технологии Tinkoff Pay:

мгновенные платежи в онлайне и офлайне

комбинации кэшбэка для клиентов и неклиентов Тинькофф

оплата в рассрочку или через сервис Долями

оплата для клиентов любых российских банков

биометрические решения для авторизации и мгновенной оплаты

решения для неклиентов Тинькофф

интеграция с супераппом Тинькофф

автоплатежи и регулярные платежи

управление всеми подписками в одном окне

кастомизация привилегий, кэшбэков и т.д. под клиента

«Безопасная сделка» для покупок на площадках classified

интеграция с приложением «Кошелек»

p2p переводы и другое.