Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182337
ИКТ 14178
Организации 11017
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3502
Системы 26150
Персоны 78341
География 2939
Статьи 1552
Пресса 1246
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2711
Мероприятия 869

Т-Банк Тинькофф T-Pay Tinkoff Pay

Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay

Tinkoff Pay объединит в себе платежные технологии и финтех-решения экосистемы Тинькофф как для клиентов, так и для продавцов.  Использовать Tinkoff Pay могут как клиенты экосистемы Тинькофф, у которых установлено мобильное приложение, так и в ближайшем будущем клиенты других банков – они смогут привязывать карты к сервису.  Технологии Tinkoff Pay: 

  • мгновенные платежи в онлайне и офлайне
  • комбинации кэшбэка для клиентов и неклиентов Тинькофф
  • оплата в рассрочку или через сервис Долями
  • оплата для клиентов любых российских банков
  • биометрические решения для авторизации и мгновенной оплаты
  • решения для неклиентов Тинькофф
  • интеграция с супераппом Тинькофф
  • автоплатежи и регулярные платежи
  • управление всеми подписками в одном окне
  • кастомизация привилегий, кэшбэков и т.д. под клиента
  • «Безопасная сделка» для покупок на площадках classified
  • интеграция с приложением «Кошелек»
  • p2p переводы и другое.

УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Исследование T-Pay: россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок — объем рынка сократился впервые за пять лет 1
22.01.2025 Российский разработчик ИТ-решений Ensi и Т-Банк стали технологическими партнерами 1
19.12.2024 «Т-Банк» запускает витрину подарков в мобильном приложении 1
17.05.2024 Tinkoff Pay запустил собственный платежный QR-код 1
13.05.2024 «Тинькофф Касса» обнаружила в 1,7 раза больше уникальных схем обмана предпринимателей в онлайне, чем за аналогичный период годом ранее 1
23.04.2024 Только половина обучающихся проходит образовательные курсы до конца 1
09.04.2024 Сервис CloudTips обновил функциональность для стримеров 1
28.02.2024 НКО, EdTech и телеком: где чаще всего используются подписки 1
05.02.2024 Онлайн-шоппинг в начале года – что россияне покупали в январе 2024 года 1
30.11.2023 CloudPayments вывела на рынок новый продукт для онлайн-образования 1
30.11.2023 «Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay 1
30.11.2023 Клиенты «Сбера» могут платить со SberPay в онлайн-магазинах, подключенных к «Тинькофф кассе» 1
04.10.2023 Платежная ссылка для приема неограниченного количества оплат 1
19.09.2023 CloudPayments запустил «Платежный конструктор» 1
08.09.2023 Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы 2
01.08.2023 «Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
24.07.2023 «Единый ЦУПИС» реализовал новую функцию – пополнение счета клиента через Tinkoff Pay 1
04.07.2023 «Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки 1
21.04.2023 В RuStore появилась авторизация через Tinkoff ID и мгновенная оплата с Tinkoff Pay 1
27.03.2023 Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для моментального перевода чаевых 1
30.12.2022 «Тинькофф» и Artpayments запустили ювелирные платежные аксессуары с функцией Tinkoff Pay 2
14.12.2022 «Тинькофф» выпустил платежный стикер для оплаты с помощью телефона 2
01.11.2022 «Тинькофф» открыл свою экосистему для сторонних платежных сервисов 1
26.10.2022 «Якитория» подключила Tinkoff Pay для мгновенной оплаты заказов на сайте и в приложении 1
28.07.2022 «Тинькофф» запускает Tinkoff ID для всего Рунета 1
23.05.2022 «Тинькофф» запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 188 13
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4332 3
Yandex - Яндекс 8075 2
Telegram Group 2379 2
Cloudsoft Corporation 6 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
Google LLC 12077 1
Huawei 4109 1
Samsung Electronics 10487 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5130 1
VK - Mail.ru Group 3503 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 89 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 74 1
SER Group 12 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1298 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7875 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1148 1
Авиапарк ТРЦ 43 1
Якитория 6 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
Visa International 1962 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
НСПК - Национальная система платежных карт 876 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
ВТБ - Почта Банк 484 1
ГПБ - Газпромбанк 1140 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 519 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1895 1
Альфа-Банк 1820 1
Солидарность 0 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 111 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 109 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3405 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 10
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11895 10
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1879 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5536 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25130 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5705 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7973 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3064 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25218 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11060 5
Аксессуары 4044 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1264 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2409 4
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 492 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5335 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11892 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4365 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26549 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7980 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4170 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2727 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2612 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3876 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 93 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7289 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5601 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2261 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1343 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14227 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2245 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 2
FinTech - Pay Tag - Платежный стикер 19 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9560 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 172 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1949 2
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 11
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 11
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 195 7
Yandex Pay - Яндекс Пэй 82 5
Google Android 14463 5
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 125 5
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 33 4
Apple Pay 500 4
Apple iOS 8105 4
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7231 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 2
VK RuStore - Рустор 449 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 815 2
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5645 1
Apple Face ID 228 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 504 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 61 1
Т-Банк - Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 125 1
Т-Банк - Тинькофф авто 2 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 111 1
Google Play - Google Store - Android Market 3388 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 9 1
Samsung Pay 293 1
НСПК - СБПэй 47 1
Т-Банк - Тинькофф город 1 1
Huawei AppGallery 309 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 870 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 63 1
Сбер - СберПрайм 55 1
Huawei Pay 15 1
VK - Яндекс.Дзен 212 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4950 1
ВТБ - Открытие ФК - Opencard 3 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Private - Цифровой private banking от Тинькофф 4 1
ByteDance - TikTok 298 1
Хромов Сергей 24 6
Рябцев Вячеслав 3 3
Шубочкин Сергей 12 2
Макешин Анатолий 17 1
Мыздриков Иван 30 1
Сычев Артем 73 1
Малых Дмитрий 64 1
Мусиенко Денис 3 1
Санников Артем 2 1
Муратов Александр 5 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Буклиш Никита 1 1
Смирнов Даниил 7 1
Арсютина Яна 1 1
Волков Егор 12 1
Туринге Иван 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 3
Южная Корея - Республика 6789 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1365 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1947 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1536 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 15
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 541 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5282 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 5
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 193 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2631 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3610 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5172 3
Паспорт - Паспортные данные 2672 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7764 3
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 126 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6213 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1711 2
НКО - Некоммерческая организация 533 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6120 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 980 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3101 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6242 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4651 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 226 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8394 1
Аудит - аудиторский услуги 2947 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 777 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 137 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6970 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 818 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1013 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2862 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2539 1
Азартные игры - Лотерея 217 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 404 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382191, в очереди разбора - 735252.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: