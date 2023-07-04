«Сбер» подключил к оплате по QR-кодам сервис Tinkoff Pay с кешбэком за покупки

«Сбер» и «Тинькофф» продолжают расширять возможности своих клиентов по оплате с помощью QR-кодов. Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам «Сбербанка». Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы — Android или iOS. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

Теперь пользователи мобильного приложения Tinkoff смогут не только оплачивать покупки по QR-коду «Сбера» при помощи своего смартфона, но и получать кешбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.

Для оплаты нужно отсканировать QR-код либо камерой телефона и выбрать Tinkoff Pay, либо через приложение и затем подтвердить оплату. При оплате с Tinkoff Pay по QR-коду от «Сбера» клиенты «Тинькофф» получат такой же кешбэк, как и по карте.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» «Сбербанка», сказал: «Мы наблюдаем растущую популярность и рост количества транзакций по QR-коду от «Сбера». Сейчас этим сервисом пользуется более шести млн клиентов и это количество увеличивается каждый день. Оплату по QR принимают более 1,4 млн POS-терминалов «Сбера» по всей России, а ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн штук. Кроме того, в результате растущего сотрудничества между банками к платежной инфраструктуре «Сбера» подключается все больше новых партнеров. Поэтому мы очень рады, что теперь клиенты «Тинькофф банка» будут получать кешбэк при оплате с помощью QR-кода от «Сбера», такой же, как и при оплате картой. Это еще больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов «Тинькофф». «Сбер» уже давно начисляет кэшбэк бонусами «Сберспасибо» при оплате с помощью QR-кода, поэтому среди наших клиентов этот инновационный способ оплаты пользуется большим спросом. Оплата QR-кодом — одна из опций нашего семейства платежных сервисов SberPay, каждая из которых позволяет оплачивать покупки и услуги, даже если с собой нет банковской карты. Реализация этого знакового проекта вместе с «Тинькофф» еще больше расширит сферу применения QR-кодов в России и обеспечит миллионам россиян лучший клиентский опыт».

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель управления платежей и переводов, сказал: «Мы создали Tinkoff Pay для легких и безопасных покупок без карты. Благодаря партнерству со «Сбербанком» мы даем доступ к удобной оплате смартфоном в офлайн-магазинах 32 млн клиентов «Тинькофф». Что особенно важно, помимо удобства наши клиенты получают еще и выгоду в виде кешбэка за покупки. Мы рады, что вместе со «Сбером» можем создавать инновационные и удобные платежные решения для как можно большего числа жителей нашей страны. Мы постоянно делаем наш Tinkoff Pay еще лучше и наполняем его новыми функциями. Недавно мы запустили оплату с Tinkoff Pay на кассе магазина для телефонов на Android, сейчас — оплату по QR-кодам «Сбербанка» для смартфонов на базе Android и iOS. Также Tinkoff Pay позволяет оплачивать покупки в интернете. Мы видим, что нашим клиентам Tinkoff Pay уже заменил ушедшие иностранные сервисы Apple Pay и Google Pay для оплаты онлайн. В интернете платить в одно касание через Tinkoff Pay можно уже на сайтах более 30 тыс. интернет-магазинов, работающих с «Тинькофф кассой».

***

ПАО «Сбербанк» — основным акционером является Российская Федерация в лице Министерства финансов России, владеющего 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

АО «Тинькофф банк» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса.