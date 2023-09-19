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CloudPayments запустил «Платежный конструктор»

CloudPayments (входит в группу Cloud) запустил на рынок новый продукт — платежную форму, дизайн которой предприниматели могут самостоятельно адаптировать под свой сайт.

Теперь партнеры CloudPayments могут самостоятельно настроить форму оплаты: изменить цвета, текстовое наполнение, платежные методы — подключить оплату картой, Tinkoff Pay, «Япей» и СБП.

Форма встраивается внутрь сайта и выглядит его частью, а также автоматически адаптируется под мобильный девайс и десктопную версию. Это позволяет сохранить пользователя на странице и увеличить количество импульсных покупок.

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Для использования конструктора не нужно получать PSI DSS сертификат и проходить ASV-сканирование. Таким образом, партнеры CloudPayments получают быструю интеграцию и максимальную кастомизацию платежной формы.

«При запуске новых продуктов мы всегда опираемся на запросы наших партнеров. Таким образом, возникла идея создания платежного конструктора. На данный момент аналога на рынке нет. Теперь представители бизнеса смогут за пару кликов создать и сохранить единый визуальный стиль на всех этапах работы с конечным потребителем. Партнеры CloudPayments уже активно пользуются этим решением. Так, ЦУМ один из первых интегрировал к себе на сайт платежный конструктор», — сказал Артем Санников, директор департамента развития продуктов CloudPayments.

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