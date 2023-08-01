«Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

«Тинькофф авто» и производитель российских электрокаров «Атом» объявляют о подписании меморандума о стратегическом партнерстве и объединении усилий в исследовании, разработке и продвижении новых технологий и решений на рынке электромобилей. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Стратегическое партнерство двух брендов направлено на общую приверженность «Тинькофф» и Атом» к стимулированию внедрения электромобилей на российском рынке и ускорению перехода на альтернативные высокотехнологичные транспортные средства.

«Тинькофф авто» и «Атом» планируют совместно развивать разработку и продажи технологичных российских электромобилей в онлайне, а также создавать удобные инструменты и сервисы для водителей, интегрированные в электромобили будущего.

Компании планируют сотрудничество в области исследований и разработок, обмена знаниями для стимулирования инноваций в секторе электромобилей.

За счет этого бренды повысят технологические возможности и конкурентоспособность электромобилей российского производства и смогут сильнее укрепить позиции страны на мировом автомобильном рынке.

В рамках меморандума о стратегическом партнерстве «Тинькофф авто» и «Атом» зафиксировали следующие направления потенциального сотрудничества в ближайшие годы.

Развитие рынка онлайн-продаж в сегменте электрокаров. «Тинькофф авто» станет технологическим партнером «Атом» и обеспечит прием оплаты предзаказов на электромобили в 2023 г., а также выступит партнером по продаже автомобилей в 2025 г.

31 июля 2023 г. стартует прием заявок на предзаказ электромобилей, оформить их можно на сайте компании «Атом», а также на «Тинькофф авто». У клиентов «Тинькофф» при покупке через «Тинькофф авто» будет возможность стать одними из первых обладателей электромобилей при старте официальных продаж в 2025 г.

В рамках меморандума также достигнуты договоренности о разработке специальных программ лояльности для тех, кто оформит предзаказ через «Тинькофф авто».

Первый автомобильный маркетплейс. Стороны изучают возможности объединения усилий и обмена экспертизой для разработки прототипа отдельного автомобильного маркетплейса на базе «Aтом OS» с использованием решений «Тинькофф eCommerce» и платформы «Тинькофф город». Интегрированный в бортовой компьютер или систему управления электромобилем, маркетплейс может предоставлять автомобильные и сопутствующие сервисы для автомобилистов: автострахование, вызов эвакуатора, автоконсьерж, бронь столиков в ресторане, заказ еды и т. д.

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Автомобильная эквайринговая платформа и финансовая инфраструктура проекта. Стороны изучают возможность создания отдельной эквайринговой платформы, подключения бесшовного оформления автостраховки и автокредитования. В рамках этого направления планируется использовать технологии безопасной сделки и открытие номинальных счетов для расчетов при покупке товаров и услуг на автомобильном маркетплейсе.

Встроенные платежные решения на базе Tinkoff Pay. Стороны планируют изучать варианты внедрения новых для автомобильного рынка технологии для быстрой и удобной оплаты с фокусом на потребности водителей. Например — интеграцию с помощью технологии интернета вещей Tinkoff Pay в бортовые компьютеры, за счет чего покупку можно будет совершить без использования карт, терминалов, телефонов и других устройств. Помимо этого, работа будет идти над внедрением платежных wearables технологий: Tinkoff Pay может быть встроен в ключ, брелок или другой автомобильный аксессуар, которым его владелец сможет расплачиваться в любом магазине без карты, телефона и других гаджетов. Для оплаты будет достаточно поднести аксессуар к платежному терминалу в магазине и подтвердить оплату с помощью пин-кода.

Интеграция Tinkoff ID для безопасного доступа к автомобилю и в автомобильные системы. Стороны изучают возможность новых сценариев доступа к автомобилю с помощью Tinkoff ID. Вход в автомобиль может быть доступен авторизованной группе пользователей по кнопке в приложении Атом вне зависимости от наличия ключей. После этого бортовой компьютер автоматически персонализирует музыку, климат и другие настройки под конкретного пользователя. Доступ по Tinkoff ID обеспечит максимальное удобство процесса, а также новый уровень безопасности благодаря передовым технологиям защиты данных от «Тинькофф».

Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда «Атом»: «Тенденция онлайн-покупок уже давно стала частью жизни каждого жителя современного мегаполиса. Сегодня можно заказать смартфон за 15 минут, но до сих пор проблематично выбрать автомобиль онлайн и доставить к нужному часу — тот сервис, который должен быть доступен в условиях новой городской мобильности. Сегодня мы нашли визионеров в лице авторитетного финтех-игрока в автомобильной сфере — «Тинькофф авто». Наша цель — упростить процесс покупки электромобиля для каждого пользователя, сделав его быстрым и бесконтактным».

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Денис Мусиенко, руководитель «Тинькофф авто»: «Партнерство с «Атомом» для нас — стратегическое, а рынок российских электрокаров — новая планка для развития. Автомобили сегодня — уже больше, чем просто средство передвижения, а электрокары — это новый уровень потребительских устройств, в которых важен пользовательский UX и набор актуальных сервисов для автолюбителей. И мы будем рады применить финтех-экспертизу в пилотном российском электрокаре, а затем применять наработки для развития этого сегмента рынка в России».

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«Атом» — первый в России серийный электромобиль. «Атом» будет оснащен отечественной операционной системой с мерами кибербезопасности. Открытая архитектура данных позволит сторонним разработчикам размещать приложения собственной разработки, улучшая существующие функции и сценарии электромобиля. Серийное производство электромобилей «Атом» стартует в 2025 г.

«Тинькофф авто» — это онлайн-платформа, которая позволяет купить автомобиль по цене производителя с доставкой к дому и оформить все документы без визита в офис банка, без потери времени, а также позволяет автолюбителям в несколько кликов получать услуги, связанные с покупкой и эксплуатацией автомобиля, — от страхования до обслуживания и помощи на дорогах.