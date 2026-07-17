Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197894
ИКТ 15266
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86268
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Поваразднюк Игорь

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Первые электромобили «Атом» вручили покупателям 1
19.09.2024 NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры электромобилей «Атом» системой распознавания лиц на основе ИИ 1
31.07.2024 Рассекречены новые внешний вид и интерьер российского электромобиля «Атом». Фото 1
10.06.2024 «Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей 1
05.10.2023 IBS и «Атом» стали партнерами в разработке продуктовой линейки такси  1
12.08.2023 Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России 1
01.08.2023 «Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Поваразднюк Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1752 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 219 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 219 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1506 1
Volkswagen Group - VW 307 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 340 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 28 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3859 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6521 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2322 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 689 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25423 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5848 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13020 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8473 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13833 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 684 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26639 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1519 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28149 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16939 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3246 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3206 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7636 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13197 2
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 1
HUD - Head-Up Display - технология отображения ключевой информации непосредственно в поле зрения пользователя 32 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22116 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5255 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6460 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34660 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2207 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2857 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 408 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6204 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27298 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1581 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6233 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1926 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1417 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 701 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 306 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10627 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6388 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18269 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5981 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2485 1
Joystick - Джойстик 1148 1
Атом ID 3 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1029 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 36 1
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 40 1
Т-Банк - Тинькофф авто 2 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 10 1
Т-Банк - Тинькофф город 1 1
Варданян Рубен 13 3
Когогин Сергей 20 2
Кияшко Анатолий 4 1
Бажанов Виктор 1 1
Павлович Александр 9 1
Циолковский Константин 47 1
Иванцов Илья 21 1
Эйделанд Павел 5 1
Агеев Дмитрий 10 1
Мусиенко Денис 4 1
Паламарчук Алексей 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 7
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19025 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54600 1
Европа 24922 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47428 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3453 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1659 1
Германия - Берлин 731 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 451 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6022 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1181 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5741 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57406 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6693 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2001 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 664 1
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 46 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5877 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 449 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3958 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9095 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2322 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6486 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 393 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33564 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3980 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8886 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3147 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2864 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4630 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 124 1
Философия - Philosophy 530 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1347 1
ФЦП Национальная технологическая база - Федеральная целевая программа 18 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 1
РИА Новости 1030 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще