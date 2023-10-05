IBS и «Атом» стали партнерами в разработке продуктовой линейки такси

Группа компаний IBS принимает участие в разработке продуктовой линейки такси для электромобилей «Атом». Софтверное решение рассчитано на корпоративный сегмент потребителей, которые будут осуществлять перевозку пассажиров. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Реализация технических решений будет выполнена в ходе совместной работы команд бренда «Атом» и IBS. Продуктовая линейка такси для бренда электромобиля «Атом» началась в августе 2022 г. К концу 2023 г. планируется завершить работу над прототипом продуктовой линейки, он поможет проверить основные бизнес-гипотезы продукта. Основным пользователем приложения будут являться B2B-клиенты сервиса: таксопарки, агрегаторы, водители и т. д.

Основным устройством, для которого разрабатывается приложение, является планшет на руле электромобиля «Атом», при этом оно будет совместимо и с носимыми гаджетами различных форм-факторов и даст возможность последующего развития и интеграции продуктовой линейки.

Функционал позволит представить «Атом» в четырех модификациях: пятиместная версия «Фэмели», которая послужит базой для решений такси, а также версии для доставки и двухместная версия купе под названием «Дуо».

Приложение будет включать в себя основные функции, необходимые для работы такси, такие как «принять заказ», «завершить заказ», «проложить маршрут», «связаться с клиентом», «рассчитать тариф» и др.

ПО для такси станет частью экосистемы «Aтом ОС», которая создается для электромобилей «Атом». Работа над коммерческой версией приложения стартует в начале 2024 г.

«Мы создаем революционную платформу для городского такси, которая отвечает потребностям всех наших пользователей — бизнеса, водителей и пассажиров. «Атом» в версии такси разрабатывается с учетом всех сторон этого взаимодействия. Благодаря нашим возможностям создавать платформу электромобиля с чистого листа мы не ограничены типичными решениями и можем предложить удобные и экономически эффективные возможности для новой формы городской мобильности. Мы понимаем важность учета реальных потребностей рынка и поэтому в процессе разработки, активно сотрудничаем с представителями индустрии такси», — отметил Ираклий Лакрба, руководитель направления разработки такси бренда «Атом».

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Павел Эйделанд, управляющий партнер сегмента «Разработка и тестирование» в IBS: «Приложение для работы такси является частью единой экосистемы — набора бизнес-функций электромобиля «Атом». Первым этапом в создании коммерческого решения для B2B-пользователей такси было его прототипирование. Это позволило проверить различные гипотезы и пользовательские сценарии, а также определить приоритетность реализации требуемого функционала и разработать приложение под современные реалии для максимально удобного взаимодействия водителя такси как с автомобилем, так и с пассажиром».

Первый функциональный образец полностью российского электромобиля «Атом», разработанного АО «Кама», был представлен в мае 2023 г. Сборка автомобиля в России стартует в конце 2024 г., а начало серийного производства и массовых продаж запланировано на середину 2025 г.

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Компания IBS решает задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов.

АО «Кама» — международный стартап по производству российского электрокара «Атом», а также цифровой среды мобильности для него. АО основано 5 августа 2021 г., на данный момент штатная численность компании составляет 600 сотрудников. География команды охватывает множество городов и стран, главный офис компании расположен в городе Набережные Челны. Генеральный директор АО «Кама» — Игорь Поваразднюк.