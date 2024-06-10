«Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей

Разработчик электроники и производитель российского электромобиля подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства и продвижения электронной компонентной базы (ЭКБ) для электротранспорта в России. Предполагается и активное взаимодействие компаний в целях продвижения продукции и технологий для электротранспорта на международных рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Старт совместной работы

Один из крупнейших разработчиков и производителей электроники ПАО «Элемент» и лидер в области микроэлектроники АО «Кама» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства и продвижения электронной компонентной базы для электротранспорта. Согласно опубликованной информации в начале июня 2024 г. на официальном сайте Группы компаний (ГК) «Элемент».

Соглашение подписали Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко. Целью соглашения станет партнерство в реализации особо значимых проектов в сфере автомобилестроения и микроэлектроники в России. В их числе – создание на базе предприятий ГК «Элемент» инновационных центров разработки российских электронных автокомпонентов широкого применения, а также разработка электронной компонентной базы для современных электромобилей. Соглашение также предполагает активное взаимодействие сторон в целях продвижения продукции и технологий для электротранспорта на международных рынках.

По словам президента ПАО «Элемент» Илья Иванцов, это соглашение закрепляет намерение ПАО «Элемент» с АО «Кама» развивать стратегическое партнерство для создания в России собственного передового производства электромобилей на основе отечественных электронных компонентов. Иванцов рассчитывает на то, что результаты сотрудничества позволят обеспечить российских производителей электрокаров отечественной микроэлектроникой. Наладить серийный выпуск моделей для внутреннего и международного рынков.

Отечественный электроавтомобиль

«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами проекта «Атом» являются гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян, который передал свои акции в доверительное управление семейного фонда.

Российский электромобиль «Атом» теперь можно приобрести по предзаказу, сообщали в пресс-службе производителя «Кама» в конце 2023 г. Уже можно оформить предзаказ и получить цифровой ключ, который дает право на покупку электромобиля в 2025 г. одним из первых, говорится в сообщении компании-производителя. При бронировании электрокара предлагается оформить платеж на 7 тыс. руб., который будет включен в стоимость машины.

«Вместе с ГК «Элемент» мы договорились развивать стратегическое сотрудничество в области разработки, производства и продвижения различных отечественных электронных автокомпонентов, а также совместно реализовывать, при поддержке заинтересованных сторон, значимые проекты для формирующейся отрасли электротранспорта. Оно станет важным шагом в развитии отечественных решений и технологий, укрепит наши позиции на внутренних и международных рынках», - сказал директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.

Отечественный электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей в зависимости от конъюнктуры рынка. Об этом рассказал 17 мая 2024 г. гендиректор компании «Кама» Игорь Поваразднюк.

По словам Поваразднюка, которые приводит издание «РИА Новости», точная цена пока не озвучивается из-за динамичности рынка, но электромобиль планируется продавать именно в этом ценовом сегменте. При этом стоимость автомобиля для клиентов, которые оформили предзаказ, также будет зависеть от рынка. Эти клиенты смогут быстрее получить свой электрокар после запуска серийного производства. Как отметил гендиректор, серийное производство «Атома» начнется в третьем квартале 2025 г. Электрокары будут выпускаться на автозаводе «Москвич».

Электромобиль «Атом» впервые был представлен в мае 2023 г. Автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд, запас хода на одном заряде составит около 500 км. Электрокар оснастят электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л. с.), а в длину электрокар достигает 3995 мм.

16 мая 2024 г. стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) станет инвестором проекта отечественного электромобиля «Атом» и планирует привлечь китайских партнеров.

Импортозамещение ЭКБ

Необходимость импортозамещения электронной компонентной базы осознавалась уже давно. На 2002–2006 гг. ФЦП «Национальная технологическая база» Правительством России были внесены изменения и дополнения, концентрирующие усилия на решении проблемы создания отечественных электронных комплектующих. После введения в 2014 г. экономических санкций против России со стороны США и некоторых западных стран, включающих запрет на поставки продукции военного и двойного назначения, последовала череда громких заявлений членов российского правительства о том, что упомянутые санкции не только не помешают, но и могут пойти на пользу отечественному производству.

На совещании Правительства России в сентябре 2014 г., посвященном состоянию и перспективам развития отечественной микроэлектроники. Министерство промышленности и торговли поставило цель к 2020 г. сократить долю импортной электронной базы на российском рынке с 82% до 44%. Приоритетными направлениями должны были стать специальный и профессиональный сегменты.

Согласно данным кандидата экономических наук Бажанова Виктора из ОАО «Научно-исследовательский институт электронных приборов», отсутствие в России системных мер в импортозамещении создает дополнительные проблемы для предприятий. Сейчас требуется замещать импортные электронные элементы в уже разработанных и изготавливаемых изделиях, но, как правило, отечественные аналоги выпускаются в более крупных (иногда в разы) корпусах. Поэтому в ряде случаев их невозможно использовать (они не помещаются в корпус прибора или устройства, разработанного под импортный элемент), что как минимум требует переработки всей конструкторской документации. А значит, приходится либо разрабатывать конструкцию прибора или устройства заново, или отказываться от применения отечественного аналога. Кроме того, замена импортного элемента отечественным приводит к резкому увеличению себестоимости изготовления прибора или устройства, что сказывается на конечных финансовых результатах предприятия.

Во многих случаях процесс импортозамещения можно было бы существенно сократить, если бы сначала определились, на какие комплексы и в каком количестве можно сейчас закупить электронные компоненты. На какие действительно надо создавать отечественные аналоги, полностью соответствующие импортным по конструкции, а какие отечественные аналоги нужно создавать без привязки к конструкторскому единообразию.