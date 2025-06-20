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Когогин Сергей


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 КАМАЗ, NATCAR и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать единый центр мониторинга беспилотных грузовиков 1
10.06.2024 «Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей 1
04.12.2023 «КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital   2
12.08.2023 Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России 1
01.08.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о первом этапе работы индустриальных центров создания отраслевого софта 1
28.01.2022 Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян 2
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 1
07.06.2019 «КАМАЗ» будет использовать технологии Ростеха в производстве автомобилей 1
02.06.2017 НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг 1
17.06.2016 «Камаз» и SAP договорились о стратегическом сотрудничестве в области «Индустрии 4.0» 1
23.12.2015 КАМАЗ стал членом Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» 1
11.06.2015 КАМАЗ и «Сколково» будут совместно разрабатывать беспилотники 1
20.06.2013 КАМАЗ и SAP расширяют сотрудничество 1
21.02.2013 Завод двигателей КАМАЗа внедрил корпоративную систему на базе «1С:Предприятия 8» 1
18.02.2013 ERP на «Камазе»: «1С» не сдается под натиском SAP 1
30.07.2012 Завершен крупнейший проект по внедрению «1С: Предприятия» 1
02.12.2011 Президент Татарстана будет бесплатно рекламировать SAP 1
01.12.2011 КАМАЗ и SAP развивают сотрудничество 1
14.07.2010 15 июля в Екатеринбурге откроется международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Когогин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5341 6
8529 5
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 5
SAP CIS - САП СНГ 855 3
Микротест 278 3
Интелком 22 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 2
SAP EMEA 12 2
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 2
Ростех - Автоматика Концерн 1677 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
SAP Consulting 36 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Галактика - Корпорация 1482 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
СИНХ - Таттелеком 210 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 90 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5054 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 681 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 65 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 116 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 17
Volkswagen Group - VW 288 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 277 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Татнефть 230 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Ford 415 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 126 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Почта России ПАО 2173 1
Мостотрест ГУП 14 1
КамАЗ АвтоЗапчасть 2 1
КамАЗ Энерго 1 1
NATCAR - Национальный перевозчик 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 3
Федеральное казначейство России 1821 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2033 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 155 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5080 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3130 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6908 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12399 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 797 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11937 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7067 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1393 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21964 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 320 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9894 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1737 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2515 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 444 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24791 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 417 2
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6586 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1319 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1070 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4674 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1113 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5384 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12958 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4192 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3134 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11631 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 419 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7117 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1288 1
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 465 2
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2337 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2810 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 22 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 94 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 9 1
ГАЗ ГАЗон Next 3 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 10 1
ГАЗ Валдай Next 1 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
Nissan Leaf - электромобиль 54 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5481 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 11 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 490 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
1С:Консолидация 53 1
Атом ID 2 1
Минниханов Рустам 118 3
Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 3
Богачев Игорь 180 2
Носов Михаил 18 2
Постолатий Виталий 22 2
Поваразднюк Игорь 6 2
Кабанов Владимир 178 1
Гурко Александр 136 1
Нуралиев Борис 291 1
Никифоров Николай 1136 1
Чемезов Сергей 145 1
Гонтарев Павел 104 1
Солодухин Константин 119 1
Вексельберг Виктор 153 1
Шаронов Андрей 59 1
Софонов Андрей 5 1
Сечин Игорь 36 1
Пумпянский Дмитрий 4 1
Мишустин Михаил 699 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Паршин Максим 320 1
Белецкий Александр 1 1
Клочков Юрий 3 1
Лихачев Алексей 44 1
Никитин Евгений 14 1
Варданян Рубен 12 1
Циолковский Константин 46 1
Ефимов Альберт 43 1
Рахимов Муртаза 6 1
Шавалиев Эльдар 4 1
Буренин Андрей 2 1
Кияшко Анатолий 4 1
Кутьин Николай 3 1
Агеев Дмитрий 10 1
Бажанов Виктор 1 1
Гумеров Ирек 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 5
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 371 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17930 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3112 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 427 2
Япония 13383 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4093 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3025 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1285 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14278 1
Венгрия 842 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Европа 24414 1
Германия - Берлин 719 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1514 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7773 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7438 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5371 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2435 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 3
Экономический эффект 1120 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1675 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6190 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2194 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1365 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 325 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2181 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3001 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2599 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1277 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1781 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9234 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 922 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9146 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2702 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 159 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2950 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4157 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 186 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8012 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 653 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2512 1
Ведомости 1088 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
RTVi - Russian Television International 12 1
Известия ИД 660 1
РИА Новости 947 1
Автостат 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 603 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 149 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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