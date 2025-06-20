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Когогин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Когогин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 225 1
|Минниханов Рустам 118 3
|Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 3
|Богачев Игорь 180 2
|Носов Михаил 18 2
|Постолатий Виталий 22 2
|Поваразднюк Игорь 6 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Гурко Александр 136 1
|Нуралиев Борис 291 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чемезов Сергей 145 1
|Гонтарев Павел 104 1
|Солодухин Константин 119 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Шаронов Андрей 59 1
|Софонов Андрей 5 1
|Сечин Игорь 36 1
|Пумпянский Дмитрий 4 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Паршин Максим 320 1
|Белецкий Александр 1 1
|Клочков Юрий 3 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Никитин Евгений 14 1
|Варданян Рубен 12 1
|Циолковский Константин 46 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Рахимов Муртаза 6 1
|Шавалиев Эльдар 4 1
|Буренин Андрей 2 1
|Кияшко Анатолий 4 1
|Кутьин Николай 3 1
|Агеев Дмитрий 10 1
|Бажанов Виктор 1 1
|Гумеров Ирек 4 1
|Ведомости 1088 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
|RTVi - Russian Television International 12 1
|Известия ИД 660 1
|РИА Новости 947 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
|Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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