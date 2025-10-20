Получите все материалы CNews по ключевому слову
Атом ID
Атом ID и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
|Selectel - Селектел 434 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5211 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
|Volkswagen Group - VW 292 1
|АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2126 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 239 1
|Агеев Дмитрий 10 1
|Поваразднюк Игорь 6 1
|Циолковский Константин 46 1
|Когогин Сергей 20 1
|Варданян Рубен 13 1
|Ладенков Владислав 1 1
