Атом ID


СОБЫТИЯ

20.10.2025 RooX UIDM защищает вход в экосистему нового российского электромобиля «Атом» 1
10.10.2024 «Атом» внедрил решения Selectel в процесс разработки ИT-систем для водителей 1
12.08.2023 Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Атом ID и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Selectel - Селектел 434 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5211 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
Volkswagen Group - VW 292 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 306 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2126 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 239 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2725 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12818 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14578 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71767 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 655 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 598 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17708 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2358 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12851 1
Joystick - Джойстик 1138 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1184 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5455 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3274 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11396 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4084 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2605 1
Оповещение и уведомление - Notification 5260 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56126 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5756 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1108 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2055 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26874 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1463 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14279 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25384 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30978 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12638 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8084 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 285 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10108 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6217 1
Selectel ML-платформа 8 1
Агеев Дмитрий 10 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Циолковский Константин 46 1
Когогин Сергей 20 1
Варданян Рубен 13 1
Ладенков Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154710 2
Германия - Берлин 728 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1549 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18380 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45279 1
Европа 24563 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17977 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 433 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 384 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14848 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 345 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5537 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17202 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1909 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1209 1
Философия - Philosophy 488 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6225 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1008 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3664 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54386 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5441 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20063 1
