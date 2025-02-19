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Индексная книга (каталог) CNews*
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Агеев Дмитрий



19.02.2025 vStack и компания «Звезда» подтвердили совместимость своих флагманских решений 1
12.08.2023 Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России 1
12.05.2023 «Лаборатория Касперского» защитит электромобиль «Атом» от киберугроз 1
12.10.2016 Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 1
13.09.2016 Touch Bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016 1
14.10.2015 РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015 1
06.10.2015 РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015 1
30.09.2015 CNews приглашает на конференцию Perform Day Moscow 2015 1
10.04.2013 Дмитрий Агеев - Мы использовали множество мультимедийных инноваций 1
21.02.2011 Аналитики обозначили СХД-тренды 2011 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Агеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9742 6
Dynatrace 56 5
Dell EMC 5036 4
IBM - International Business Machines Corp 9447 4
Microsoft Corporation 24667 3
CA Technologies - Computer Associates 386 3
Compuware 50 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 2
Broadcom - VMware 2367 1
Cisco Systems 5122 1
HP Inc. 5691 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
LifeSize 51 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 3
NanduQ - Qiwi 996 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Volkswagen Group - VW 282 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66639 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 740 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6062 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7624 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27731 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 484 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3230 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 353 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7408 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 317 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1082 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6134 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 307 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30932 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2491 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 264 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 296 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2723 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10159 1
Кибербезопасность - Secure by design 29 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 2
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 1
HPE 3PAR 102 1
Stafory - робот Вера 330 1
Kaspersky Automotive Secure Gateway - KASG 4 1
Kaspersky OS 125 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Атом ID 2 1
Хомков Игорь 46 5
Spitzbart Roman - Шпицбарт Роман 8 5
Козлов Михаил 174 3
Лыков Роман 5 3
Зеленин Кирилл 4 3
Поляков Дмитрий 42 2
Поляков Алексей 15 1
Куприянов Алексей 11 1
Макаров Станислав 117 1
Новицкий Сергей 25 1
Павлов Федор 3 1
Соломин Андрей 1 1
Мариани Ирина 1 1
Mondollot Veronique - Мондоло Вероник 6 1
Циолковский Константин 45 1
Когогин Сергей 18 1
Варданян Рубен 11 1
Пономарев Евгений 8 1
Поваразднюк Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145269 9
Казахстан - Республика 5560 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 4
Беларусь - Белоруссия 5701 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17471 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Япония 13304 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1668 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3120 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1575 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 722 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Европа 21805 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Германия - Берлин 715 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 358 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5451 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 786 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5162 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Английский язык 6657 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2198 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2269 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24231 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4843 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6287 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2741 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3437 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 290 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
Философия - Philosophy 450 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1097 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 862 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 5
Gartner - Гартнер 3561 3
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 5
InAVation Awards 6 1
ProIntegration Awards 5 1
День молодёжи - 27 июня 902 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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