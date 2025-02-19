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vStack и компания «Звезда» подтвердили совместимость своих флагманских решений

Производитель электроники и электротехнического оборудования «Звезда» и разработчик отечественной гиперконвергентной платформы виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, подтвердили полную совместимость флагманских решений: vStack HCP и серверов «Звезда». Результаты тестирования продемонстрировали, что продукты бесперебойно работают в едином контуре. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Испытания продемонстрировали надежность и производительность решений в условиях реальных рабочих нагрузок и подтвердили возможность работы платформы vStack HCP версии 2.3 с серверами «Звезда» серии Альтаир Z, которые базируются на процессорах Intel Xeon Scalable Gen3.

Особенную эффективность коллаборация двух решений покажет в ИТ-инфраструктурах предприятий госсектора, объектов ГИС и КИИ, информационных систем персональных данных и коммерческих компаний.

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Безопасность

«Стратегической задачей для российского бизнеса сегодня стала замена зарубежных систем виртуализации. Здесь важно, чтобы вендор мог обеспечить плавную миграцию ИТ-инфраструктуры заказчика на отечественный продукт. Поэтому vStack активно тестирует свою платформу на совместимость с различными серверами российского производства. Это обеспечит в будущем бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры клиентов», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

«Использование импортонезависимых ИТ-продуктов позволяет клиентам соответствовать рынку и одновременно минимизировать риски. Подтверждение совместимости с vStack HCP 2.3 демонстрирует, что наши решения способны обеспечить высокий уровень безопасности и эффективности даже в самых сложных ИТ-экосистемах», — отметил Дмитрий Агеев, технический директор компании «Звезда».

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