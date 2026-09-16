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Варданян Рубен

СОБЫТИЯ


16.09.2026 Началось серийное производство российского электромобиля Atom 1
07.10.2025 Крупный инвестор покинул проект создания российского электромобиля 1
25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1
31.07.2024 Рассекречены новые внешний вид и интерьер российского электромобиля «Атом». Фото 1
10.06.2024 «Элемент» и «Кама» хотят вместе производить компоненты для электромобилей 1
12.08.2023 Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
31.03.2020 За москвичами установят тотальную слежку на время карантина 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
23.01.2012 Сбербанк и «Тройка Диалог» создают универсальный банковский институт 1
26.08.2011 Избран председатель совета директоров «Российской венчурной компании» 2
26.07.2011 Избраны новые составы совета директоров и правления «Российской венчурной компании» 1
04.09.2000 Перспективы развития интернет-трейдинга в России. Интервью с крупнейшими операторами фондового рынка 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Варданян Рубен и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 5
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 190 4
Google LLC 12761 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 1
Tevian - Технологии видеоанализа 11 1
РОБОПРО 4 1
Samsung Electronics 11121 1
Ростелеком 11019 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5701 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 296 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5029 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 241 1
Rubetek - Рубетек 36 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 5
Кама АО 15 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 2
Расчетная палата РТС НКО 6 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 30 1
Основа Капитал - инвестиционная группа 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1152 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 434 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 124 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
Volkswagen Group - VW 309 1
Ак Барс Банк 284 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Альфа-Капитал УК 161 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3451 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2890 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3989 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6657 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2086 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2359 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
СибАкадемИнновация 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 411 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 716 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5029 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 704 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10785 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1925 1
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4062 1
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 1
Электронный документ - Electronic document 1591 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14845 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1261 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9681 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1134 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 87 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1233 1
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 1
HUD - Head-Up Display - технология отображения ключевой информации непосредственно в поле зрения пользователя 32 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9996 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1629 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7556 1
NtechLab FindFace 57 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1050 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Google FaceNet 6 1
NtechLab FaceN 4 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
FreePik 1873 1
Атом ID 3 1
Google Android 15325 1
Поваразднюк Игорь 10 3
Кухаренко Артём 18 2
Ситников Алексей 9 2
Кабаков Александр 11 2
Удальцов Юрий 14 2
Осколков Иван 4 2
Агамирзян Игорь 74 2
Ян Давид 69 1
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Ляпунов Роман 1 1
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Греф Герман 489 1
Чубайс Анатолий 223 1
Никифоров Николай 1139 1
Белоусов Андрей 150 1
Абызов Михаил 69 1
Чемезов Сергей 147 1
Силуанов Антон 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 3
Европа 25012 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3492 2
Индия - Bharat 5895 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14841 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1680 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 414 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 1
Италия - Неаполь - Сорренто 3 1
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Азия - Азиатский регион 5944 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2618 1
Ближний Восток 3165 1
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Италия - Итальянская Республика 4517 1
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Китай - Тайвань 4283 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
США - Калифорния 4837 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 1
Кипр - Республика 638 1
Германия - Берлин 737 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Бразилия - Сан-Паулу 182 1
Африка Северная 262 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10950 1
Английский язык 7055 1
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Аудит - аудиторский услуги 1277 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1018 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6725 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Айсберг - Eisberg 201 1
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FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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