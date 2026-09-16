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Варданян Рубен
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Варданян Рубен и организации, системы, технологии, персоны:
|Поваразднюк Игорь 10 3
|Кухаренко Артём 18 2
|Ситников Алексей 9 2
|Кабаков Александр 11 2
|Удальцов Юрий 14 2
|Осколков Иван 4 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Ян Давид 69 1
|Базаров Александр 4 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Погосян Михаил 22 1
|Лукьяненко Сергей 49 1
|Хорунжий Алексей 5 1
|Юрьев Евгений 4 1
|Сарибеков Артур 1 1
|Хлунов Александр 9 1
|Введенский Андрей 10 1
|Агеев Дмитрий 10 1
|Магомедов Зиявудин 9 1
|Донских Андрей 5 1
|Троценко Роман 5 1
|Шапошников Максим 6 1
|Руденский Игорь 1 1
|Предтеченский Михаил 5 1
|Паламарчук Алексей 64 1
|Панюшкин Алексей 1 1
|Кияшко Анатолий 4 1
|Бажанов Виктор 1 1
|Бабаев Александр 2 1
|Бройтман Михаил 2 1
|Ляпунов Роман 1 1
|Ровинский Юлий 1 1
|Путин Владимир 3465 1
|Греф Герман 489 1
|Чубайс Анатолий 223 1
|Никифоров Николай 1139 1
|Белоусов Андрей 150 1
|Абызов Михаил 69 1
|Чемезов Сергей 147 1
|Силуанов Антон 84 1
|РЭШ - Российская экономическая школа 14 2
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.