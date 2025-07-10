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Бабаев Александр


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Kama Flow инвестирует до 1 млрд руб. в цифровую трансформацию горнодобывающего сектора с помощью резидента «Сколково» «Пиклема» 1
25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бабаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Rubetek - Рубетек 23 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 30 1
Google LLC 12010 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
NtechLab - НтехЛаб 147 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 34 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3170 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15608 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9201 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 1
Blacklist - Чёрный список 646 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16858 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 261 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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