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Piklema Predictive Пиклема
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 14 017 500 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Piklema Predictive и организации, системы, технологии, персоны:
|Макеев Михаил 7 6
|Чернышенко Дмитрий 573 2
|Абакумов Евгений 206 1
|Путин Владимир 3262 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Решетников Максим 35 1
|Колесников Максим 25 1
|Массух Илья 234 1
|Шатин Михаил 2 1
|Матвеев Лев 64 1
|Изосимов Алексей 4 1
|Беляк Игорь 15 1
|Немировский Андрей 1 1
|Гузаиров Айдар 61 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3342 2
|Juniper Research 536 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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