Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178304
ИКТ 13877
Организации 10785
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3478
Системы 25863
Персоны 76560
География 2888
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

Piklema Predictive Пиклема

Piklema Predictive - Пиклема

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 14 017 500 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 14 017 500 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 14 017 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Kama Flow инвестирует до 1 млрд руб. в цифровую трансформацию горнодобывающего сектора с помощью резидента «Сколково» «Пиклема» 1
ИТ-тренды 2024 в России 1
26.12.2023 Михаил Макеев -

Михаил Макеев, «Пиклема»: Срок окупаемости ИТ-системы в нашем сегменте составляет порядка года

 1
Цифровизация промышленности 2022 2
26.07.2023 «Сколково» одобрил пять проектов по внедрению ИИ на сумму более 300 млн рублей 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
06.12.2022 Михаил Макеев -

Михаил Макеев, Пиклема: В России заказчики готовы экспериментировать, а на Западе хотят готовый продукт

 2
16.11.2022 Команда ORI Team усилит направление компьютерного зрения компании «Пиклема» 2
24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Piklema Predictive и организации, системы, технологии, персоны:

Piklema - ORI Team 3 3
ИИ-Технологии 153 2
Telegram Group 2288 1
Google LLC 12010 1
Cisco Systems 5168 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
Analog Devices - ADI 91 1
Johnson Controls 33 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13418 1
Ростелеком 10028 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Microsoft Corporation 24934 1
SAP SE 5352 1
МегаФон 9404 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 337 1
Optimacros - Оптимакрос 72 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 15 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 57 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Сател 152 1
Миранда-Медиа 62 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
ИнфоТех 33 1
Монолит-Инфо 124 1
Top Systems - Топ Системы 72 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 68 1
Омега 84 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 23 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Directum - Директум 1135 1
Лента - Сеть розничной торговли 2170 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Greylock Partners 38 1
FF Angel - Founders Fund 16 1
Volvo Group 14 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2555 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 49 1
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 454 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 10 1
Русагро Группа Компаний 303 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 30 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 1
Русагро Инвест 7 1
Газпром ПАО 1377 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Северсталь ПАО - Severstal 513 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Татнефть 230 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
ФосАгро 132 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2061 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3162 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3170 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53918 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15603 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69227 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21266 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1708 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5859 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3348 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32350 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14006 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25042 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25107 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5624 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 639 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29580 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1436 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1746 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6999 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6969 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8991 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 837 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9753 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11986 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4232 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3150 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 155 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16447 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 301 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2154 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3163 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 383 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3420 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 520 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3585 1
Стандартизация - Standardization 2190 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1607 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4271 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 555 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5452 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3242 1
Siemens FiberSIM 4 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 47 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 358 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 154 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 67 1
Top Systems T-Flex PLM 22 1
OSIsoft PI System 14 1
Мобильный обходчик 23 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 54 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 556 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1854 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Garmin Forerunner 16 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 219 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Макеев Михаил 7 6
Чернышенко Дмитрий 573 2
Абакумов Евгений 206 1
Путин Владимир 3262 1
Дроздов Игорь 45 1
Решетников Максим 35 1
Колесников Максим 25 1
Массух Илья 234 1
Шатин Михаил 2 1
Матвеев Лев 64 1
Изосимов Алексей 4 1
Беляк Игорь 15 1
Немировский Андрей 1 1
Гузаиров Айдар 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 150711 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52738 2
Канада 4930 2
Африка - Африканский регион 3528 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44514 1
Азия - Азиатский регион 5640 1
Индия - Bharat 5576 1
Бразилия - Федеративная Республика 2409 1
Индонезия - Республика 982 1
США - Калифорния 4688 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 1
Чили - Республика 478 1
Перу - Республика 282 1
Марокко - Королевство 213 1
Земля - планета Солнечной системы 10496 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3081 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18014 1
Америка Южная 860 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19480 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30591 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 838 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16857 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5301 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3029 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53140 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49670 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5785 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 159 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9351 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3444 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5999 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4113 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 958 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 460 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5146 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3262 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2839 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 550 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 449 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3222 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 657 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5706 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2202 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2103 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 988 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4181 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6422 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3674 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2015 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2955 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 80 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3342 2
Juniper Research 536 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
РАН - Российская академия наук 1946 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще