Piklema и ПИР будут развивать решения для роботизации и цифровизации горнодобывающей отрасли

Разработчик ИТ-решений для горнодобывающей отрасли Piklema и российская компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации и роботизации горного производства. Стороны сосредоточатся на внедрении программного обеспечения, телематических систем и технологий автономного управления на карьерной технике SANY. Об этом CNews сообщили представители Piklema.

Совместная работа охватит цифровизацию горнотранспортных комплексов, внедрение систем диспетчеризации и аналитики данных, а также роботизацию карьерной техники. Piklema предоставит собственные технологические разработки и отраслевую экспертизу, ПИР займется продвижением решений среди горнодобывающих предприятий, эксплуатирующих технику SANY, а также взаимодействием с потенциальными заказчиками.

Для первого коммерческого проекта стороны создадут единую команду, которая займется внедрением, обучением персонала, технической поддержкой и сервисным обслуживанием. Специалисты Piklema подключатся к обследованию производственной площадки, разработке технической конфигурации и проведению испытаний.

Спрос на отечественное ПО, автоматизацию и роботизацию производства поддерживает развитие этого направления. По данным совместного исследования МФТИ, SK Capital и группы ОМЗ «Перспективные технологии», объем российского рынка промышленного программного обеспечения в 2024 г. увеличился на 17,6%, до 60 млрд руб. Консалтинговая компания Б1 оценила рынок промышленной автоматизации в 83 млрд руб. и прогнозирует его рост до 207 млрд руб. к 2030 г.

«Соглашение расширяет возможности применения цифровых технологий и роботизации на карьерной технике. Совместно с ПИР мы будем проводить обследования предприятий, готовить технические решения, организовывать испытания и обучение персонала, а затем сопровождать системы на этапе промышленной эксплуатации. Одним из ключевых направлений станет развитие технологий автономного управления горным транспортом», – сказал Дмитрий Клебанов, сооснователь и директор по развитию Piklema.

Партнеры сформируют рабочую группу для координации проектов и подготовят типовой план внедрения цифровых систем на поставляемой технике. Такой подход поможет сократить сроки подготовки решений, унифицировать технические процедуры и упростить дальнейшее масштабирование на других производственных площадках.

«Недропользователи сегодня переходят от точечной автоматизации к комплексной роботизации, и этот запрос мы фиксируем на каждом предприятии. Объединяя нашу рыночную экспертизу и глубокое понимание потребностей горняков с технологическим стеком Piklema, мы предлагаем готовый конвейер решений — от телематики до автономного вождения, применимый на различных моделях карьерной техники. Уверен, что в ближайшие два-три года цифровая трансформация карьеров станет главным драйвером производительности, и наше сотрудничество позволит клиентам не догонять, а опережать эти изменения, независимо от парка машин, который они эксплуатируют», – сказал Михаил Зусман, основатель и директор ГК «Партнерство Инвестиции Развитие».

В программу сотрудничества войдут пилотные проекты, опытно-промышленные испытания и демонстрации технологий. Компании также намерены участвовать в отраслевых инициативах, инвестиционных программах и тендерах, проводить совместные визиты на предприятия и готовить технико-коммерческие предложения.