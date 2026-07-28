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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зусман Михаил

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Piklema и ПИР будут развивать решения для роботизации и цифровизации горнодобывающей отрасли 1
10.09.2024 ГК «ПИР» преобразует систему закупок с помощью ЭТП B2B-Center 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зусман Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 288 1
Piklema Predictive - Пиклема 12 1
SANY Heavy Equipment 3 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5271 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 777 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6653 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3297 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
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