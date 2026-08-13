Piklema и «ТерраЛинк Разработка» договорились о сотрудничестве в рамках цифровизации промышленности

Разработчик ИТ-решений для горнодобывающей отрасли Piklema и российская ИТ-компания, специализирующаяся на создании заказного ПО «ТерраЛинк Разработка» заключили соглашение о партнерстве в рамках цифровизации промышленности. Компании объединят отраслевые разработки и компетенции в области автоматизации предприятий, чтобы предлагать рынку комплексные решения для управления промышленным производством. Об этом CNews сообщили представители Piklema.

Партнерство развивается на фоне роста российского рынка цифровых решений для производства. По данным совместного исследования МФТИ, SK Capital и группы ОМЗ «Перспективные технологии», объем отечественного промышленного ПО в 2024 г. увеличился на 17,6%, до 60 млрд руб. «Б1» оценивает сегмент автоматизации предприятий в 83 млрд руб. и прогнозирует его рост до 207 млрд руб. к 2030 г.

Для горнодобывающих предприятий внедрение цифровых решений связано с измеримым экономическим результатом. Согласно исследованию компании «Яков и Партнеры», каждый третий российский горно-металлургический бизнес оценивал эффект от цифровизации более чем в 3% EBITDA.

Компании смогут предлагать промышленным предприятиям комплексные решения для цифровизации производства – диспетчеризацию, сбор и анализ данных, контроль качества, мониторинг энергоэффективности, автоматизацию ведения смен и управление цифровым производством, а также роботизированные беспилотные технологии. Решения Piklema будут интегрироваться в действующую ИТ-инфраструктуру предприятий с учетом особенностей технологических процессов и оборудования заказчика.

Piklema специализируется на цифровизации горного производства, включая решения для управления техникой и производственными процессами. «ТерраЛинк Разработка» на протяжении долгих лет занимается автоматизацией промышленных предприятий и внедрением корпоративных информационных систем. Компания обладает экспертизой в проектах, связанных с разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и сбытом продукции.

«Промышленным предприятиям нужны решения, которые можно встроить в действующую ИТ-инфраструктуру и адаптировать под конкретные производственные задачи. Партнерство с «ТерраЛинк Разработка» позволит объединить наши разработки для горнодобывающей отрасли с опытом автоматизации крупных промышленных предприятий. Заказчики смогут получить единый комплекс решений для управления производством, техникой и данными – от обследования предприятия до внедрения и сопровождения», – сказал Михаил Макеев, управляющий директор Piklema.

«Современная российская промышленность требует не отдельных технологий, а комплексных решений. Именно поэтому мы высоко ценим партнерство с компанией Piklema. Объединив наши компетенции, мы сможем предлагать предприятиям горно-металлургической отрасли современные и еще более эффективные инструменты для цифровизации, повышения производительности и устойчивого развития бизнеса», – сказал Алексей Кудинов, генеральный директор «ТерраЛинк Разработка».