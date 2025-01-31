Сиземов Дмитрий
|31.01.2025
|«Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии 1
|15.12.2022
|ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ 1
Сиземов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2432 1
|Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144607 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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