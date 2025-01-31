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Сиземов Дмитрий



31.01.2025 «Цифра» завершила проект внедрения роботизированных автосамосвалов в Хакасии 1
15.12.2022 ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сиземов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2432 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 1
Komatsu - Комацу 18 1
Caterpillar - 89 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3856 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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