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Цифра ГК Вист Групп Vist Group

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 47 дел, на cумму 974 607 931 ₽*

Судебные дела (47) на сумму 974 607 931 ₽*
в качестве истца (24) на сумму 120 166 617 ₽*
в качестве ответчика (18) на сумму 82 178 630 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 В НИТУ МИСИС открылась магистратура «Разработка ИИ-систем (R&D)» 1
18.07.2023 Активный рекрутинг возобновился по всем типам софтверных компаний 1
30.05.2023 «Рексофт» вошел в совет по промышленным решениям АПКИТ 1
03.04.2023 ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном 1
14.02.2023 В группе «Рексофт» назначен директор по организационному развитию 1
24.01.2023 «Рексофт» расширяет практику Python в интересах департамента горнодобывающих решений 1
15.12.2022 ГК «Цифра» представила систему для контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов с возможностью интеграции ИИ 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
16.08.2022 «Рексофт» создает департамент горнодобывающих решений 3
16.08.2022 ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов 1
28.07.2022 Экс-глава SAP СНГ и ИТ-кластера «Сколково» ушел из гендиректоров «Цифры», чтобы создать «нового лидера рынка» 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» отказано в иске на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 4
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
19.12.2019 Система «Вист групп» повысила производительность ЕВРАЗ КГОКа на 8% 1
05.11.2019 «Вист групп» и Назарбаев Университет создали роботизированный тягач на базе Kamaz 5490 Neo 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
14.10.2019 «Вист групп» внедрит автоматизированную систему диспетчеризации на участках Талдинского месторождения 1
02.10.2019 «Вист групп» внедряет современные технологии для добычи угля 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
25.09.2019 «Вист групп» обеспечит безопасность горных работ компании «Полюс Магадан» 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
09.09.2019 Вице-президент из ABB возглавил продажи решений «Цифры» для горной добычи и металлургии 1
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
12.08.2019 «ВИСТ групп» внедрила систему «Карьер» на разрезе «Русского угля» в Хакасии 1
10.07.2019 БЕЛАЗ, «Цифра» и «Вист групп» займутся роботизацией и внедрением ИИ в горной промышленности 1
01.07.2019 Качканарский ГОК совместно с «Вист групп» внедрил АС мониторинга горного транспорта в карьерах 1
07.06.2019 «Цифра» и «Первая горнорудная компания» внедрят решения на основе искусственного интеллекта на Крайнем Севере 1
22.05.2019 Автоматизированная система «ВИСТ Групп» и «КонсОМ СКС» поможет горнякам «Норникеля» 1
16.05.2019 Роботизированные самосвалы «БелАЗ» подключили к сети 5G 1
16.04.2019 Сбербанк представил свои разработки в сфере робототехники и искусственного интеллекта 1
15.04.2019 Роботизированные «БЕЛАЗы» будут работать в Хакасии 1
04.04.2019 «БелАЗ» и «Вист групп» испытали роботизированный самосвал БелАЗ-7513R 1
18.03.2019 Россияне создают робота для бурения скважин 1
01.03.2019 Юная компания Вексельберга вложила 3 млрд руб. в ИТ для промышленности 2
05.02.2019 Роботизированный Kamaz Neo получит компьютерное зрение 1
03.10.2018 Vist Robotics представила беспилотный погрузчик БелАЗ 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
09.07.2018 SAP совместно с «Вист групп» реализует подходы для оптимизации работы предприятий в горнодобывающей и металлургической отраслях 1
29.05.2018 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ в промышленность» 1
26.05.2018 Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее 1

Публикаций - 45, упоминаний - 51

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2496 29
SAP SE 5352 7
Рексофт - Reksoft 424 6
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 4
Siemens AG - Siemens Group 2606 4
Softline - Софтлайн 3041 3
Oracle Corporation 6776 3
Крок - Croc 1788 3
SAP CIS - САП СНГ 855 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 3
Biocad - Биокад 82 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 3
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 28 3
Accenture plc 687 3
Schneider Electric 582 3
Schneider Electric - Aveva - Авева 45 3
8584 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1023 2
Trimble 46 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 2
Stoneridge-Orlaco 3 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
Цифра ГК - Вист Групп - ВИСТ Майнинг Технолджи 2 2
V2 Grupp - В2 Групп 7 2
IBM - International Business Machines Corp 9486 2
Dassault Systemes 221 2
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 23 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 2
McKinsey & Company Int 256 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
beCloud - Белорусские облачные технологии 12 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
Yandex - Яндекс 7902 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 5
Газпром нефть 646 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7773 4
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 527 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 3
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 3
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 3
Ренова актив 3 3
РусВинил 4 3
Силовые машины 130 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 2
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 2
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 6 2
ПСБ - Промсвязьбанк 875 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
КТЗ - Калужский турбинный завод 10 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 85 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 5 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
BMW Group 460 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 153 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 152 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 929 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1386 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5034 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3047 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3384 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1422 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4668 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 59 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 228 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 29
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5643 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15695 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5877 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9002 11
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1106 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6984 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5946 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32423 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3111 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1340 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5475 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3356 5
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1608 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1443 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2287 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14046 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1799 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10705 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16457 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3032 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1716 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13043 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10867 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17483 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3246 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2267 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12687 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9774 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4702 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2902 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 691 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 2
Оцифровка - Digitization 4762 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 5
БелАЗ 7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 3
Apple iPhone 6 4863 3
Цифра ГК - Вист Групп - Epiroc Pit Viper 2 2
КамАЗ 5490 - Kamaz Neo - седельный тягач 3 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
Delphi - язык программирования 143 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
SAP Ariba 298 1
SAP MRP Monitor - SAP Material Requirements Planning 2 1
Цифра ГК Foreman - Система мониторинга промышленного оборудования 8 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 890 1
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 57 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
РБК Фондовый терминал - Quote.РБК - RBC Bonds - RBC Composite - RBC Graph 9 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
Системный софт - SysSoft Security Center 2 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1037 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 220 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 125 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1252 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3358 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 48 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 34 1
Владимиров Дмитрий 15 10
Богачев Игорь 180 6
Вексельберг Виктор 153 5
Растопшин Павел 46 4
Бондаренко Александр 39 4
Мацук Игорь 5 4
Сушко Андрей 6 3
Годунов Николай 12 3
Колесов Александр 60 3
Бардинцев Игорь 11 3
Папшев Андрей 4 3
Клебанов Дмитрий 3 3
Белоусов Олег 4 3
Гулевич Руслан 32 3
Кузин Вадим 36 3
Корнеев Алексей 8 3
Морозов Александр 24 3
Клебанов Алексей 3 3
Егоров Александр 85 3
Карамышев Дмитрий 5 3
Сыкулев Андрей 84 2
Парменова Наталия 63 2
Антонов Александр 77 2
Маслов Максим 5 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Львова Галина 4 2
Колосов Лев 2 2
Рыльников Алексей 3 2
Емельченков Сергей 140 2
Федотов Артем 1 1
Натрусов Артем 296 1
Алифанов Кирилл 69 1
Болтрукевич Константин 29 1
Игнатова Людмила 34 1
Ходаков Сергей 42 1
Лопухов Александр 10 1
Кушнарев Алексей 1 1
Лопухов Константин 1 1
Тимошенко Антон 4 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14306 9
Индия - Bharat 5580 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 6
Казахстан - Республика 5692 4
Белиз 72 4
Америка Латинская 1852 4
Беларусь - Белоруссия 5901 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17637 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52768 3
Марокко - Королевство 213 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2341 3
Швеция - Стокгольм 390 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1570 3
Европа 24448 3
Африка - Африканский регион 3530 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4134 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 531 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 44 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 177 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 489 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 1
Япония 13397 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Германия - Федеративная Республика 12822 1
Франция - Французская Республика 7922 1
Индонезия - Республика 983 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1029 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1467 1
Чили - Республика 478 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 384 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 640 1
Швейцария - Давос 73 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Павловское месторождение (Новая Земля) 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7829 1
Европа Восточная 3110 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19526 13
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 839 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7520 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8040 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6433 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53230 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7097 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1375 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2501 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2594 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4118 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6084 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5094 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5409 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3561 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14377 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 479 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11378 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4185 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1290 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6055 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3042 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25064 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 604 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 956 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2222 2
Зоология - наука о животных 2721 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9390 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 337 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7145 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1452 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2839 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Экономический эффект 1137 1
Ведомости 1106 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3348 1
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МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 2
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 399 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 221 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 247 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
London Metropolitan University - Лондонский столичный университет 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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