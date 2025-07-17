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Цифра ГК Вист Групп Vist Group
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 47 дел, на cумму 974 607 931 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Владимиров Дмитрий 15 10
|Богачев Игорь 180 6
|Вексельберг Виктор 153 5
|Растопшин Павел 46 4
|Бондаренко Александр 39 4
|Мацук Игорь 5 4
|Сушко Андрей 6 3
|Годунов Николай 12 3
|Колесов Александр 60 3
|Бардинцев Игорь 11 3
|Папшев Андрей 4 3
|Клебанов Дмитрий 3 3
|Белоусов Олег 4 3
|Гулевич Руслан 32 3
|Кузин Вадим 36 3
|Корнеев Алексей 8 3
|Морозов Александр 24 3
|Клебанов Алексей 3 3
|Егоров Александр 85 3
|Карамышев Дмитрий 5 3
|Сыкулев Андрей 84 2
|Парменова Наталия 63 2
|Антонов Александр 77 2
|Маслов Максим 5 2
|Карбасов Дмитрий 7 2
|Львова Галина 4 2
|Колосов Лев 2 2
|Рыльников Алексей 3 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Федотов Артем 1 1
|Натрусов Артем 296 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Болтрукевич Константин 29 1
|Игнатова Людмила 34 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Лопухов Александр 10 1
|Кушнарев Алексей 1 1
|Лопухов Константин 1 1
|Тимошенко Антон 4 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
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