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«Вист групп» внедряет современные технологии для добычи угля

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«Вист групп» (входит в ГК «Цифра») начала внедрение программно-технического комплекса по управлению буровзрывными работами «VG Drill» в ХК «Якутуголь» на разрезе «Нерюнгринский».

Специалистами компании «Вист групп», работающими над проектом, планируется оснастить бортовым оборудованием 10 буровых станков. В рамках проекта предусматривается решения ряда задач, обеспечивающих проектирование сетки скважин и высокоточное наведение буровых станков с использованием ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающее сантиметровую точность наведения.

С помощью современного программно-технического комплекса, пользователи смогут не только контролировать параметры бурения, но и проектировать заряд скважин с использованием полученных данных энергоемкости.

«Внедрение системы по управлению буровзрывными работами позволит улучшить качество взорванной горной массы, сэкономить на объемах бурения и взрывчатых материалах, а также поднять производительность работ по бурению до 20% за счет детального учета времени работы и простоев», - сказал Александр Бондаренко, директор обособленного подразделения «Вист групп».

VG DRILL — это решение «Вист групп» для повышения эффективности буровзрывных работ на предприятиях с открытым способом добычи на основе высокоточной навигации ГЛОНАСС/GPS и контроля параметров бурения в режиме реального времени. VG Drill интегрируется с системой планирования бурения от любого производителя и снижает долю ручного труда при выполнении рутинных и трудоёмких операций, в связи с чем повышается качество буровзрывных работ и производительность буровых станков, а также точность расчётов.

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