Разделы

Цифровизация Внедрения Инфраструктура
|

ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном

Компания «Вист групп», российский разработчик ИТ-решений для горной промышленности (входит в ГК «Цифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации подземных горных работ (АСД ПГР). Система позволяет организовать оперативный контроль и эффективное управление производственными процессами, добычей и транспортировкой горной массы. Цифровизация процессов увеличила показатели эффективности работы техники на «Удачном» на 12%.

Внедренная система не только собирает и обрабатывает информацию о статусе и работе подземной техники, рассчитывает показатели ее эффективности, но также позволяет контролировать эксплуатацию горнотранспортного оборудования и управлять объемами добываемой руды.

Благодаря системе диспетчер в режиме реального времени контролирует работу всего парка техники, а также каждой единицы в отдельности. Всего к АСД ПГР было подключено 48 единиц техники, включая шахтные самосвалы, буровые установки, погрузочно-доставочные машины, вспомогательную технику, а также 15 единиц стационарного оборудования.

Теперь на руднике «Удачный» осуществляется непрерывный мониторинг технологического процесса с оперативным оповещением диспетчера о допущенных отклонениях и причинах их возникновения, например, о превышении скорости, задержке нахождения техники в простоях и др.

Для этого проекта был разработан специальный мессенджер, особенно актуальный при ведении подземных горных работ, где отсутствует стабильная связь. По служебной сети диспетчер может писать сообщения машинистам как по отдельности, так и делать массовую рассылку, а машинисты при выходе на связь могут отвечать и сами инициировать запросы.

Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров
по

«Весь рабочий процесс добычи алмазов отображается в режиме реального времени на информационных панелях, позволяющих контролировать статусы техники, процесс добычи руды и показатели эффективности в целом и каждой единицы техники по отдельности. Наша система позволяет также отследить перемещения техники и за произвольные предыдущие периоды времени. Кроме того, АСД ПГР делает прозрачным управление рудопотоком, так как обеспечивает непрерывный поток информации по контролю перемещения руды от выработки до выдачи ее на поверхность с учетом промежуточных складов и рудоспусков, отображает объем загруженной или выгруженной руды в рудоспусках», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

«Реализация данного проекта с использованием самых современных цифровых инструментов позволила нам перейти на совершенно новый уровень работы. Была создана прозрачная среда работы оборудования, когда все происходящие события являются доступными для просмотра, анализа, контроля и управления. Полученные данные заложены в основу мероприятий по повышению операционной эффективности горно-шахтного оборудования, реализация которых повысила эффективность и производительность подземного рудника. Видя результат, мы крайне заинтересованы в масштабировании системы диспетчеризации на еще один алмазный рудник», — сказал начальник центра диспетчеризации производственных процессов компании «Алроса» Станислав Гущин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС»

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

«Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще