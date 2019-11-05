«Вист групп» и Назарбаев Университет создали роботизированный тягач на базе Kamaz 5490 Neo

«Вист групп» (группа компаний «Цифра») совместно с Назарбаев Университетом (Казахстан) и КАМАЗ завершили международный проект по созданию роботизированного седельного тягача на базе Kamaz 5490 Neo.

Проект был разделен на два этапа. На первом этапе автомобиль был частично переоборудован и подготовлен к автономному движению сотрудниками подразделения компании «Вист групп», отвечающего за роботизированные системы.

На автомобиль установили комплекс систем для обеспечения автономного движения, значительная часть которых является собственной разработкой компании. Для безопасного движения и сканирования окружения автомобиль был оснащен лидарами, радарами и системой позиционирования Continental, Quanergy, Trimble. В рамках первого этапа были произведены испытания на специальном полигоне, расположенном на территории инновационного центра «Сколково».

«Для "Вист групп" седельный тягач является новой беспилотной платформой, которая увеличивает наши компетенции в области роботизированной техники. Интерес к внедрению беспилотных перевозок среди промышленных предприятий увеличивается, что позволяет нам предлагать более комплексные решения по их цифровизации», – сказал генеральный директор «Вист групп» Дмитрий Владимиров.

На втором этапе к доработке беспилотного тягача на испытательном полигоне в Казахстане подключились специалисты из Назарбаев Университета. Разработчики из университета добавили к функциональности автомобиля систему компьютерного зрения, с помощью которого автомобиль может распознавать различные объекты – людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут с учетом объезда этих препятствий.

Жандос Исенбаев, научный руководитель проекта, сказал: «Проект является уникальным в контексте Казахстана и, отчасти, даже амбициозным, но пока речь идет о трансферте технологий и наработки компетенций. Несмотря на то, что проект является достаточно сложным и наукоемким, все поставленные задачи были выполнены при тесном взаимодействии с инженерами "Вист групп". Команда проекта насчитывает порядка 20 человек, большинство из которых – это студенты, магистранты и докторанты Назарбаев Университета. Накопленный опыт станет основой для дальнейшего развития в области беспилотных автомобилей как в части исследований, так и в части потенциальной генерации ноу-хау и коммерциализации технологий».

Разработка роботов в классе грузовых автомобилей позволит использовать их для перевозок грузов внутри промышленных объектов, а также реализовывать комплексные программы по цифровизации предприятий, которыми занимается «Цифра».