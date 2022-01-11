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Continental AG Континентал Тайрс Рус
|11.01.2022
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Continental использует систему маркировки от Utrace
Компания Utrace завершила внедрение облачного решения уровня L4 Utrace Goods для комплексного управления маркировкой в российском подразделении Continental. Сейчас система протестирована, запущена в промышленную эксплуатацию и успешно справляется с обработкой информации. За год Utrace Goods провела порядка полумиллиона операций по отпр
|26.02.2019
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HPE и Continental запускают блокчейн-платформу монетизации автомобильных данных
сказал Гельмут Мацки (Helmut Matschi), член исполнительного совета по внутренним системам компании Continental AG. — Мы приглашаем автопроизводителей всего мира присоединиться к нашей платформ
|06.02.2018
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Continental и Nvidia объединяют усилия для массового производства беспилотных автомобилей
Nvidia и Continental сообщили о партнерстве с целью создания полноценной самоуправляемой автомобильной системы с искусственным интеллектом (ИИ) на базе платформы Nvidia DRIVE. Система планируется к запу
|13.04.2017
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Continental разработала систему отслеживания дорожных условий для активной безопасности вождения
едМокрая или обледеневшая дорога часто вызывает несчастные случаи, ведь даже опытные водители могут ошибаться в том, насколько хорошо шины сцепляются с дорогой. Международная технологическая компания Continental разрабатывает новое решение - Road Condition Observer, чтобы предотвратить такую опасность. В настоящее время система проходит испытания у автопроизводителей. «Мы используем датчики
|07.04.2017
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Continental создает решение для моделирования внешней среды автомобиля
Международная компания Continental, продолжая работу над автоматизацией вождения, приступила к созданию следующего поколения продуктов для моделирования внешней среды, что позволит предоставить достоверный круговой о
|17.10.2015
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Финал Continental Rumble
Прямо сейчас можно наблюдать за финалом чемпионата Continental Rumble по игре World Of Tanks, проходящем сейчас в Познани, Польша. Watch live video from WGLeagueRu on www.twitch.tv
|04.08.2014
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Continental превратит автомобиль в концертный зал
Немецкий производитель автомобильных шин и запчастей Continental AG заключил лицензионное соглашение с бельгийским разработчиком аудиотехнологий A
|19.05.2014
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Шины Continental научились следить за своим износом
Немецкий производитель автомобильных шин и запчастей Continental AG разрабатывает «умные» покрышки, которые будут своевременно уведомлять водителя
|02.11.2006
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FCC склонилась в пользу Continental Airlines
По решению Федеральной комиссии по связи (FCC), Continental Airlines выиграла битву за предоставление высокоскоростного доступа в интернет. FCC выступила против Massachusetts Port Authority (Massport), приказавшей в 2005 г. авиакомпаниям зак
|04.05.2001
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Continental намерена сэкономить $800 млн. с помощью интернета
Новый директор авиакомпании Continental Ларри Келлнер (Larry Kellner) заявил, что его компания намеревается сократить затраты и сэкономить $800 млн., благодаря продаже авиабилетов через интернет, сообщает Yahoo!Actualites
|29.09.1999
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EDS подписывает восьмилетний контракт на сумму в $1,5 млрд. с Continental Airlines Inc
Компания Electronic Data Systems, крупнейший поставщик компьютерных услуг, подписала восьми годовое соглашение с Continental Airlines Inc. на сумму в $1,5 млрд. Помимо поддержки и развития существующих услуг, EDS обеспечит продажу и проверку электронных авиабилетов. Так же в обязанности EDS войдет обеспеч
|30.08.1999
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Lucent Digital Radio и Continental Electronics проведут совместное испытание цифровой радиовещательной технологии
Lucent Digital Radio, совместное предприятие Lucent Technologies и Pequot Capital Management, и Continental Electronics, дочернее предприятие Tech-Sym Corporation объявили о совместном тестировании технологии передачи радиосигналов, которая предназначается для использования в цифровых рад
Continental AG и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурко Александр 136 3
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
|Boockvar Peter - Буквар Питер 3 2
|Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 2
|Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
|Ускова Ольга 166 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 104 1
|Владимиров Дмитрий 15 1
|Гельцер Андрей 3 1
|Ильин Егор 1 1
|Маньковский Андрэ 9 1
|Davis Phil - Дэвис Фил 2 1
|Яковлева Елена 13 1
|Путин Владимир 3229 1
|Морозов Александр 23 1
|Сурков Владислав 73 1
|Левашов Александр 90 1
|Калинин Александр 163 1
|Иванов Сергей 388 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Урличич Юрий 52 1
|Куканов Александр 19 1
|Хереш Игорь 23 1
|Хозин Леонид 11 1
|Игнаткин Сергей 7 1
|Краев Дмитрий 1 1
|Кораблев Михаил 6 1
|Новиков Александр 35 1
|Кузьмина Валентина 16 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Сакибаев Алтай 2 1
|Манджиков Очир 56 1
|Мишустин Михаил 692 1
|Лесин Михаил 28 1
|Schumacher Ulrich - Шумахер Ульрих 19 1
|Internet Stock Report 994 4
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|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 2
|Juniper Research 530 2
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|Markets&Markets Research 112 1
|NPD DisplaySearch 284 1
|ABI Research 234 1
|Strategy Analytics 284 1
|DigiTimes Research 23 1
|Fortune Global 100 140 1
|Forrester Research 822 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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