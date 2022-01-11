Continental AG - Континентал Тайрс Рус

Компания Utrace завершила внедрение облачного решения уровня L4 Utrace Goods для комплексного управления маркировкой в российском подразделении Continental . Сейчас система протестирована, запущена в промышленную эксплуатацию и успешно справляется с обработкой информации. За год Utrace Goods провела порядка полумиллиона операций по отпр

сказал Гельмут Мацки (Helmut Matschi), член исполнительного совета по внутренним системам компании Continental AG . — Мы приглашаем автопроизводителей всего мира присоединиться к нашей платформ

Nvidia и Continental сообщили о партнерстве с целью создания полноценной самоуправляемой автомобильной системы с искусственным интеллектом (ИИ) на базе платформы Nvidia DRIVE. Система планируется к запу