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Continental AG Континентал Тайрс Рус

Continental AG - Континентал Тайрс Рус


11.01.2022 Continental использует систему маркировки от Utrace

Компания Utrace завершила внедрение облачного решения уровня L4 Utrace Goods для комплексного управления маркировкой в российском подразделении Continental. Сейчас система протестирована, запущена в промышленную эксплуатацию и успешно справляется с обработкой информации. За год Utrace Goods провела порядка полумиллиона операций по отпр
26.02.2019 HPE и Continental запускают блокчейн-платформу монетизации автомобильных данных

сказал Гельмут Мацки (Helmut Matschi), член исполнительного совета по внутренним системам компании Continental AG. — Мы приглашаем автопроизводителей всего мира присоединиться к нашей платформ
06.02.2018 Continental и Nvidia объединяют усилия для массового производства беспилотных автомобилей

Nvidia и Continental сообщили о партнерстве с целью создания полноценной самоуправляемой автомобильной системы с искусственным интеллектом (ИИ) на базе платформы Nvidia DRIVE. Система планируется к запу
13.04.2017 Continental разработала систему отслеживания дорожных условий для активной безопасности вождения

едМокрая или обледеневшая дорога часто вызывает несчастные случаи, ведь даже опытные водители могут ошибаться в том, насколько хорошо шины сцепляются с дорогой. Международная технологическая компания Continental разрабатывает новое решение - Road Condition Observer, чтобы предотвратить такую опасность. В настоящее время система проходит испытания у автопроизводителей. «Мы используем датчики
07.04.2017 Continental создает решение для моделирования внешней среды автомобиля

Международная компания Continental, продолжая работу над автоматизацией вождения, приступила к созданию следующего поколения продуктов для моделирования внешней среды, что позволит предоставить достоверный круговой о
17.10.2015 Финал Continental Rumble

Прямо сейчас можно наблюдать за финалом чемпионата Continental Rumble по игре World Of Tanks, проходящем сейчас в Познани, Польша. Watch live video from WGLeagueRu on www.twitch.tv
04.08.2014 Continental превратит автомобиль в концертный зал

Немецкий производитель автомобильных шин и запчастей Continental AG заключил лицензионное соглашение с бельгийским разработчиком аудиотехнологий A
19.05.2014 Шины Continental научились следить за своим износом

Немецкий производитель автомобильных шин и запчастей Continental AG разрабатывает «умные» покрышки, которые будут своевременно уведомлять водителя
02.11.2006 FCC склонилась в пользу Continental Airlines

По решению Федеральной комиссии по связи (FCC), Continental Airlines выиграла битву за предоставление высокоскоростного доступа в интернет. FCC выступила против Massachusetts Port Authority (Massport), приказавшей в 2005 г. авиакомпаниям зак
04.05.2001 Continental намерена сэкономить $800 млн. с помощью интернета

Новый директор авиакомпании Continental Ларри Келлнер (Larry Kellner) заявил, что его компания намеревается сократить затраты и сэкономить $800 млн., благодаря продаже авиабилетов через интернет, сообщает Yahoo!Actualites
29.09.1999 EDS подписывает восьмилетний контракт на сумму в $1,5 млрд. с Continental Airlines Inc

Компания Electronic Data Systems, крупнейший поставщик компьютерных услуг, подписала восьми годовое соглашение с Continental Airlines Inc. на сумму в $1,5 млрд. Помимо поддержки и развития существующих услуг, EDS обеспечит продажу и проверку электронных авиабилетов. Так же в обязанности EDS войдет обеспеч
30.08.1999 Lucent Digital Radio и Continental Electronics проведут совместное испытание цифровой радиовещательной технологии

Lucent Digital Radio, совместное предприятие Lucent Technologies и Pequot Capital Management, и Continental Electronics, дочернее предприятие Tech-Sym Corporation объявили о совместном тестировании технологии передачи радиосигналов, которая предназначается для использования в цифровых рад

Публикаций - 79, упоминаний - 85

Continental AG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24795 12
Google LLC 11916 11
Apple Inc 12235 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 10
Intel Corporation 12277 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 473 6
Dell EMC 5047 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 5
Yahoo! 3699 5
Cisco Systems 5145 4
AMD - Advanced Micro Devices 4285 4
Lenovo Motorola 3504 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 4
Honeywell 286 4
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 38 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 4
SAP SE 5321 3
Dell Technologies - Dell Computer 2140 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Nvidia Corp 3548 3
IBM - International Business Machines Corp 9465 3
Ростелеком 9872 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 3
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 3
Sony 6567 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 2
Meta Platforms - Facebook 4458 2
Accenture plc 684 2
Sharp Corporation 1043 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 2
МегаФон 9172 2
Verizon - WorldCom 483 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Oracle Siebel Systems 511 2
BMW Group 453 13
Volvo Cars 253 11
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 462 10
Volkswagen Audi Group 215 9
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 7
Tesla Motors 402 6
Delta Air Lines - авиакомпания 88 6
Bank of America - Банк Америки 262 5
Merrill Lynch 433 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 279 5
eBay Inc 1622 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 5
Volkswagen Group - VW 286 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 4
Boeing 1013 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 4
Ford 414 4
Coca-Cola Company 254 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 4
Caterpillar - 89 4
Continental Airlines 30 4
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 3
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 3
Lockheed Martin 759 3
Hyundai Motor Company 396 3
British Airways - British Midland International 127 3
Air France–KLM - Air France - KLM 79 3
Michelin - Мишлен 32 3
Ford Motor 166 3
Bridgestone 16 3
РЖД - Российские железные дороги 1935 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 2
Valeo 9 2
Toyota Motor - Denso Corporation 38 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1807 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 564 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2488 1
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