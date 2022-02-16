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Nvidia Drive

СОБЫТИЯ

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16.02.2022 Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве 2
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
25.06.2020 Mercedes-Benz и Nvidia разработают автомобильную вычислительную инфраструктуру на базе ИИ 1
15.10.2018 Система распознавания лиц Visionlabs позволит водителям обходиться без ключей 3
18.06.2018 Nvidia: Искусственный интеллект учится совсем не так, как человек 1
06.02.2018 Continental и Nvidia объединяют усилия для массового производства беспилотных автомобилей 1
10.10.2017 Nvidia представила компьютер с искусственным интеллектом для роботакси 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 1
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд 1
13.09.2016 Nvidia представила компактный компьютер для самоуправляемых автомобилей с ИИ 1
10.04.2015 Графические чипы выходят на главную дорогу 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Nvidia Drive и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3912 11
Google LLC 12563 2
Amazon Inc - Amazon.com 3232 2
Microsoft Corporation 25640 2
Meta Platforms - Facebook 4599 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 60 1
Rover - RoverComputers 422 1
Samsung Electronics 10956 1
NetApp - Network Appliance 661 1
SAP SE 5557 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 707 1
Dell EMC 5157 1
Alibaba Group 468 1
Yandex - Яндекс 9011 1
Apple Inc 13018 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 276 1
Dell Technologies - Dell Computer 2189 1
Intel Corporation 12743 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 924 1
Fujitsu 2096 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1083 1
Tencent 186 1
Sharp Corporation 1062 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 84 1
Ampere Computing 60 1
Supermicro 131 1
Tesla Motors 448 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 102 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 500 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 46 1
Great Wall Motors 5 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 36 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 16 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 203 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22275 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4467 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 6
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 527 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23916 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4585 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1277 3
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 333 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1804 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7266 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1989 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2450 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8451 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1887 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 809 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6286 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3912 2
Пропускная способность - Bandwidth 1878 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1022 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 677 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3576 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6366 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12721 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 889 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 275 1
Double precision - Число двойной точности - FP64 18 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 680 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 658 1
Clone - Клонирование 537 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 160 6
Nvidia Drive PX 7 5
Nvidia Volta GV 31 4
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 194 4
Nvidia TensorRT 17 3
Nvidia Tesla GPU 193 3
Baidu 298 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 62 3
Nvidia Pascal 16 2
Nvidia Ampere 20 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 2
Nvidia DriveWorks 2 2
Baidu Cloud 3 2
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 19 1
Nvidia Clara 9 1
Nvidia Drive AGX 3 1
Nvidia Shield 26 1
Nvidia Drive Xavier 2 1
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 1
Nvidia Shield TV 9 1
MLPerf 7 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
Nvidia Maxwell Architecture 6 1
SAP Brand Impact 3 1
Nvidia Drive Sim 2 1
Nvidia Drive Hyperion 2 1
NSO Group - Pegasus 98 1
Baidu PaddlePaddle 4 1
Baidu Apollo 1 1
Baidu DuerOS 2 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 103 1
Google YouTube - Видеохостинг 2972 1
Microsoft Azure 1506 1
Google Cloud Platform - GCP 366 1
Apple Siri - Голосовой помощник 430 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 918 1
Docker - Платформа распределённых приложений 516 1
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Kumar Ratin - Кумар Ратин 1 1
Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Degenhart Elmar - Дегенхарт Элмар 1 1
Ханин Александр 51 1
Конягин Дмитрий 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 2
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Россия - РФ - Российская федерация 163455 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 1
Китай - Тайвань 4219 1
США - Калифорния 4803 1
Китай - Пекин - Beijing 1083 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 414 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1216 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1313 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1557 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5667 2
Закон Мура - Moore's law 213 2
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 187 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2053 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6527 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6110 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8720 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1889 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1683 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11112 1
Reference - Референс 215 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1740 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 14 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1285 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 142 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
NetApp Directions 6 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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