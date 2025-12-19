Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group

Ни у кого из создателей искусственного интеллекта кого нет стратегии для обеспечения контроля людей над ИИ 1

Microsoft спешно бежит из одной из крупнейших стран мира после 25 лет работы 1

Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов 1

Обзор СУБД MongoDB и сфер ее применения 1

Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud 1

Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1

Softline запустила собственную платформу для управления облаками 1