Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов

Как КНР обходит санкции

Китайские компании, занятые в сфере искусственного интеллекта, научились обходить санкции США, которые ограничили их доступ к передовым американским чипам. Попавшие в «черные списки» представители высокотехнологичного бизнеса КНР приобретают «запретное» оборудование через посредников, прибегают к его аренде или просто используют его виртуальные версии в частном облаке, пишет Financial Times.

По информации издания, iFlytek, разработчик технологий распознавания голоса, пребывающая в санкционных списках с 2019 г., платил сторонним организациям за доступ к топовым графическим ускорителям с тензорными ядрами Nvidia A100. Возможность применять подобное «железо» является критически важной для успешной конкуренции в быстроразвивающейся сфере искусственного интеллекта.

«iFlytek не может покупать чипы Nvidia, но это и не является проблемой, потому что она имеет возможность брать их в аренду и обучать ИИ на наборах данных с помощью компьютерных кластеров, которые принадлежат другим компаниям», – заявил собеседник издания, знакомый с «внутренней кухней» компании.

По словам сотрудников iFlytek, схема с арендой вычислительных мощностей у неподсанкционных компаний работает достаточно хорошо, однако не лишена недостатков. Ее использование обходится дороже, чем если бы компания применяла аналогичное оборудование, находящееся в ее собственности. С другой стороны, как отмечает инженер iFlytek, договор на аренду «железа» у компании заключен на достаточно длительный срок, и в долгосрочной перспективе расходы на нее оказываются сопоставимыми со стоимостью владения соответствующего оборудования.

Развивающая технологии распознавания лиц компания SenseTime, попавшая в немилость американских властей примерно тогда же, когда и iFlytek, закупала неположенные ей комплектующие в США через посредников, утверждает FT со ссылкой на троих высокопоставленных сотрудников компании. Причем посредниками в ряде случаев выступали ее собственные «дочки», избежавшие участи материнской компании.

В разговоре с FT представитель SenseTime заявил, что компания в строгости соблюдает различные национальные и международные законы и нормы, касающиеся торговой деятельности. По его словам, «продвинутыми» чипами вроде Nvidia A100 впрок закупаются все китайские компании отрасли ИИ, опасаясь дальнейшего ужесточения санкций, и SenseTime не является исключением.

Облачная лазейка

Другая популярная лазейка, позволяющая обходить ограничения китайским ИИ-компаниям, предполагает использование услуг местных облачных провайдеров. Одним из таких провайдеров, по данным FT, является шанхайская AI-Galaxy, основанная экс-сотрудниками Nvidia и AliCloud.

Примечательно, что предлагаемые ею тарифы отличаются невысокой стоимостью: желающим попользоваться восемью ускорителями Nvidia A100 в течение часа это удовольствие обойдется в эквивалент $10. Для сравнения: ценник на аналогичную услугу американской Amazon Web Services (AWS) – инстанс P4D со все теми же восемью чипами A100 – стартует с $11,57 в час при заключении трехлетнего договора. Неготовым обременять себя долгосрочными контрактными соглашениями клиентам придется выложить не менее $32,77 в час, отмечает The Register.

По словам китайского чиновника регионального уровня, на территории КНР по инициативе частных компаний и местных властей строились и строятся дата-центры, специализирующиеся на предоставлении облачных ИИ-сервисов.

Законом не запрещено

Американский эксперт в области норм экспортного контроля, привлеченный FT, считает, что санкции Вашингтона не ограничивают попавшие в «черные списки» Минторга США китайские компании в использования передового оборудования посредством облачных сервисов. Исключение – сценарий, при котором оно применяется для разработки оружия массового поражения.

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Тем не менее некоторые из китайских компаний, находящиеся в американских санкционных списках, предпочитают не привлекать к себе лишнее внимание и с облачными провайдерами, которые их обслуживают, работают через сомнительные, вероятно, фиктивные, компании. В частности, собеседник FT из шэньчжэньского облачного стартапа констатировал растущий спрос на доступ к инфраструктурным сервисам на базе ускорителей Nvidia A100 со стороны «странных» компаний, которые стремятся скрыть реального получателя услуг за компаниями-пустышками.

«Наши контрагенты сказали нам, чтобы мы не пытались всерьез разобраться, кто за ними стоит», – отметил он.

Ограничения на экспорт передовых чипов

Осенью 2022 г. Минторг США ввел новые ужесточенные правила поставок американских полупроводников в КНР.

Новые санкции, в частности предусматривали введение ограничений на уровень вычислительной мощности поставляемой в Китай полупроводниковой продукции. В качестве метрики, характеризующей эту мощность, американские власти выбрали такой показатель как скорость двунаправленной передачи данных (bidirectional transfer rate).

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В ответ на это некоторые китайские дизайн-центры, зависящие от производственных мощностей иностранных компаний вроде тайваньской TSMC, по информации FT, начали занижать или искусственно ухудшать характеристики своих передовых микросхем, чтобы не давать своим зарубежным партнерам повода отказаться от сотрудничества по вопросу выпуска готовой продукции.