Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud

Check Point Software Technologies Ltd. объявляет о расширении защиты мультиоблачных сред за счет интеграции решения Check Point CloudGuard с Alibaba Cloud — цифровым интеллектом и технологической базой Alibaba Group, мирового лидера в области облачных вычислений и искусственного интеллекта. Заказчики платформы Alibaba Cloud получат преимущества улучшенной безопасности облачной сети и более эффективного управления её состоянием, в то время как другие организации получат возможность использовать Alibaba Cloud в своих мультиоблачных средах.

По данным Gartner 81% организаций отдают предпочтение мультиоблачной стратегии, которая позволяет свободно выбирать облачного провайдера для каждой конкретной задачи. Компании стремятся к максимальной безопасности в такой среде и в то же время ценят прозрачность и простоту в управлении. Благодаря этой интеграции организации получат преимущества повышенной безопасности и прозрачности всей облачной инфраструктуры, включая объекты и рабочие нагрузки, при обеспечении соответствия нормативным требованиям, с помощью следующих функций.

Внедрение расширенных средств обеспечения безопасности, в том числе брандмауэра, системы предотвращения вторжений (IPS), системы контроля приложений, протокола межсетевого взаимодействия для защищенной виртуальной частной сети (IPsec VPN), антивируса, системы предотвращения угроз, системы защиты от ботов и многих других.

Обеспечение прозрачности всей облачной инфраструктуры с помощью полностью унифицированного интегрированного облачного решения. Обеспечение и поддержание соответствия нормативным требованиям с помощью функциональной библиотеки готовых наборов правил соответствия нормам и управления, а также простой настройки с помощью конструктора Check Point Governance Specification Language (GSL или Языка спецификаций систем управления компании Check Point).

«Мы в Alibaba Cloud очень рады, что Check Point Software расширила свою облачную поддержку за счет интеграции с нами, — комментирует Хон Чоинг (Hong Choing), руководитель глобальной экосистемы независимых поставщиков программного обеспечения и стратегических альянсов, Alibaba Cloud Intelligence. — Это сотрудничество принесет пользу нашим клиентам, которым нужна защита всей облачной инфраструктуры, включая рабочие нагрузки и приложения, а клиентам Check Point Software Technologies предоставит возможность использовать Alibaba Cloud».

Решение Check Point CloudGuard Posture Management позволяет организациям визуализировать и оценивать состояние своей облачной безопасности на различных платформах, включая Alibaba Cloud, а также обнаруживать и устранять ошибки конфигурации. Компания также расширяет существующие возможности решения Check Point CloudGuard Network Security, чтобы они включали в себя высокий уровень доступности и управляемости для платформы Alibaba Cloud — с расширенной системой предотвращения угроз, контролируемой с помощью единой службы управления средствами безопасности.

«Check Point CloudGuard предлагает организациям унифицированную автоматизированную облачную безопасность в мультиоблачных средах. По мере того, как все больше компаний переходят в облака, многие из них ищут лучшие решения для управления своей безопасностью и соответствия нормативным требованиям во всей облачной инфраструктуре. Наша поддержка Alibaba Cloud позволит организациям получить улучшенную безопасность и прозрачность инфраструктуры, а также усилить управление состоянием защиты облачных сред», — отмечает Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент по управлению продуктами и маркетингу Check Point Software Technologies.