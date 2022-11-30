Amazon выпустила процессор лучше и быстрее, чем у Intel и AMD

Amazon выпустила сверхмощный CPU Graviton3E для высокопроизводительных вычислений в пику современным решениям AMD, Intel и Nvidia. В ряде отраслей, где используются такого рода CPU, новый Graviton3E показывает 30-процентный прирост скорости вычислений даже на фоне своего предшественника – Graviton3. Amazon интегрирует новый процессор в свой облачный сервис AWS в самом ближайшем будущем.

Новое достижение Amazon

Компания Amazon анонсировала новый процессор Graviton3E с архитектурой ARM, предназначенный для высокопроизводительных вычислений. Как пишет Bloomberg, уже в ближайшее время она позволит клиентам своего облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) оценить все его преимущества. Точные сроки появления у клиентов AWS доступа к Graviton3E Amazon не раскрывает

Старший вице-президент AWS Питер ДеСантис (Peter DeSantis), курирующий большинство инженерных групп AWS, заявил, этот CPU является трамплином для того, чтобы сделать высокопроизводительные вычисления (high-performance computing, HPC), более доступными.

Graviton3E относится к третьему поколению чипов Graviton и представляет собой заметно улучшенную версию процессора Graviton3, который увидел свет в декабре 2021 г. Новинка Amazon специально оптимизирована для операций над числами с плавающей точкой, а также для векторных вычислений. Компания намеренно не раскрывает его спецификации – возможно, эту информацию она предоставит позже.

Graviton3 морально устарел менее чем за год

На момент выхода материала было известно, что в некоторых сферах применения НРС, например, в финансовом секторе и медицине, новый Graviton3E значительно превосходит своего предшественника. Например, вычисления, связанные с финансами, он выполняет на 30% быстрее.

В пику Intel и Nvidia

Amazon занялась разработкой собственных чипов, в том числе, чтобы снизить зависимость от продукции других компаний. Ранее серверы AWS базировались на решениях Intel, AMD и Nvidia, что, вероятно, не нравилось руководству компании.

Наличие у нее уже трех поколений чипов Graviton превратило Amazon из клиента этих вендоров в их прямого конкурента. В то же время, по словам Питера ДеСантиса, Amazon не отказывается от закупки чипов AMD, Intel и Nvidia и продолжает сотрудничать с этими компаниями.

Amazon удалось существенно повысить производительность нового CPU

Тем не менее, часть «железа» сервиса AWS Amazon уже перевела на свои Graviton. Как сильно упали объемы ее закупок CPU сторонних вендоров, неизвестно, но они могли потерять значительные объемы продаж, учитывая долю мирового рынка облачных сервисов, которую занимает AWS. В III квартале 2022 г. он удерживал 34-процентную его часть, оставив 21% Microsoft с ее Azure, 11% Google Drive, 5% Alibaba Cloud, по 3% IBM Cloud и SalesForce и по 2% Oracle и Tencent Cloud (данные Statista.com).

Семь лет усилий

Разработку собственных процессоров Amazon, ранее далекая от «железа», начала вовсе не с нуля. Чтобы сэкономить себе годы работы, она пошла по пути наименьшего сопротивления и, воспользовавшись наличием на своих счетах миллиардов долларов, приобрела производителя чипов Annapurna Labs. Сделка состоялась в 2015 г. и обошлась Amazon приблизительно в $370 млн.

Елена Черникова, «РТК-Солар»: Госсектор стремится к защите от внутренних угроз Безопасность

На разработку самого первого Graviton у Amazon ушло три года – он был представлен в 2018 г. и сразу был интегрирован в структуру AWS. Amazon сразу отмела идею использования архитектуры х86, такой же, как в процессорах Intel и AMD, и отдала предпочтение ARM. У ARM-процессоров есть множество преимуществ перед конкурентами х86, среди которых меньшее энергопотребление и меньший нагрев.

Второе поколение Graviton появилось в 2020 г. Третье увидело свет в декабре 2021 г. Выпустив свой Gravion3, Amazon заявила, что его соотношение цены к производительности на 40% лучше в сравнении с ближайшими аналогами на х86.

Более серьезные конкуренты

На рынке процессоров для HPC Amazon соперничает не только с AMD и Intel, но и как минимум с Nvidia, которая тоже отдает предпочтение архитектуре ARM. Данные сравнения Graviton с ее продукцией Amazon не публикует.

Также Amazon приходится соперничать с компанией Ampere, основанной бывшим президентом Intel. Ampere выпускает CPU линейки Altra и не стесняется сравнивать их с решениями Amazon, не в пользу последних.

Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? Импортозамещение

Как сообщал CNews, в марте 2022 г. Ampere выпустила 128-ядерный серверный процессор Altra Max с техпроцессом 7 нм. В сравнительных тестах, проведенных облачной компанией Cloudflare, новинка Ampere оказалась быстрее на 31% в сравнении с Graviton2. Результатов сравнения Altra Max с Graviton3Е нет.