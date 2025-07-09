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Фрэнк Юрий
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах 1
|23.03.2021
|Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
Фрэнк Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|James Renee - Джеймс Рене 25 1
|Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 1
|Frank Uri - Фрэнк Юрий 2 1
|Daninger Dominic - Данингер Доминик 2 1
|Израиль 2762 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 1
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