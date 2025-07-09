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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фрэнк Юрий


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах 1
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фрэнк Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ampere Computing 53 1
Alibaba Group 439 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 46 1
Intel Platform Engineering Group 1 1
Intel Corporation 12350 1
Amazon Inc - Amazon.com 3063 1
Google LLC 12009 1
Microsoft Corporation 24930 1
AMD - Advanced Micro Devices 4344 1
Apple Inc 12325 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16444 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12459 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 696 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2628 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 508 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1665 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21325 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3148 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11509 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14699 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14000 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8142 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9933 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 559 1
Statista 242 1
Microsoft Azure 1434 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 157 1
Microsoft Surface - Планшет 433 1
AMD EPYC Milan - серия серверных процессоров 6 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 1
Intel x86 - архитектура процессора 1923 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 988 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 1
Frank Uri - Фрэнк Юрий 2 1
Daninger Dominic - Данингер Доминик 2 1
Израиль 2762 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 1
CRN 47 1
ZDnet 660 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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