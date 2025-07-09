Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах

Apple рассматривает возможность выхода на рынок облачных сервисов, где будет конкурировать с Amazon, Google, Microsoft и целой когортой китайских компаний. Строить облако она намерена на собственных процессорах М-серии, не используя решения Intel, AMD или других производителей.

Облако из «яблок»

Компания Apple рассматривает возможность выхода на рынок облачных сервисов, где в настоящее время бал правят Amazon, Google и Microsoft, пишет The Information. Официально она об этих планах не объявляла, но основой своего нового сервиса она планирует сделать процессоры собственной разработки – хорошо знакомые владельцам Mac, MacBook и ряда iPad чипы М-серии.

Пока нет информации, собирается ли Apple создавать для будущего публичного облака новые процессоры этой линейки или же хотела обойтись имеющимися в наличии. К лету 2025 г. М-серия, существующая с осени 2020 г., доросла до четвертого поколения (процессоры М4).

Опыт по созданию облачных сервисов у Apple есть, и опыт этот весьма успешный. С 2011 г. она развивает iCloud – сервис частных пользовательских хранилищ, за 14 лет своего существования ставший неотъемлемой частью «яблочной» экосистемы.

По примеру конкурентов

По оценке исследовательского сервиса Statista, в IV квартале 2024 г. выручка мирового рынка публичных облачных сервисов составила $91 млрд, показав 22-процентный рост год к году. На первую тройку участников рынка – американских ИТ-гигантов, пришлось более 60%, да и в целом США доминируют в этом сегменте, сдерживая натиск в первую очередь китайских конкурентов.

© rclassenlayouts / Фотобанк Фотодженика В обозримом будущем Apple может представить свое новое облако

Лидеры рынка – это Amazon Web Services (30%), Microsoft (21%) и Google (12%). Другие американские игроки – IBM Cloud и Salesforce (по 2% у каждой) и Oracle (3%). Китай в первой десятке представлен сервисами Tencent Cloud и Alibaba Cloud с долями 2% и 4% соответственно. Последний находится на четвертой строчке рейтинга Statista.

Каждый из представителей первой тройки начинал строить свой облачный бизнес с процессоров AMD и Intel на базе архитектуры х86, и каждый по-прежнему эксплуатирует их. Однако и Amazon, и Google, и Microsoft со временем начали переходить на собственные решения с архитектурой ARM, которая превосходит х86 по большинству ключевых параметров.

Amazon создала процессоры серии Graviton, Google – Axion, Microsoft – Cobalt. Эти чипы производятся контрактными вендорами, по большей части тайваньской TSMC, поскольку перечисленные компании своими заводами по выпуску полупроводников не располагают.

Из этого следует, что Apple намерена пойти по нынешнему пути трех основных конкурентов – она отказалась от процессоров Intel в 2020 г., устройств на чипах AMD у нее и вовсе нет, а ее собственные процессоры производит упомянутая TSMC.

К слову, некоторые из этих корпораций не стесняются переманивать опытных инженеров у прямых конкурентов. Например, весной 2021 г. в штат Google перешел ветеран Intel с 20-летним стажем Юрий Фрэнк (Uri Frank).

Поставить на паузу

К моменту выхода материала степень готовности Apple к запуску собственного публичного облака не была известна. По данным The Information, не так давно Apple решила поставить эту инициативу на паузу.

Внутри компании проект называется не иначе как Project ACDC (Apple Chips in Data Centers – «Процессоры Apple в центрах обработки данных). Основная его идея – в создании более доступной и эффективной альтернативы традиционным облачным платформам, которые обычно используют процессоры Intel или кластеры на базе графических процессоров.

Тем не менее, есть факты, указывающие на то, что Apple в итоге не отказалась от планов захватить часть мирового облачного рынка. The Information пишет, что процессоры М-серии, изначально создававшиеся только для потребительских устройств, уже используются за их пределами.

В частности, Apple, как утверждается, тестирует свои М-чипы в в дата-центрах с внедрением технологии Private Cloud Compute (PCC), предназначенной для обработки сложных запросов ИИ в случаях, когда вычислений на устройстве недостаточно. Целый ряд ключевых сервисов из состава нынешней экосистемы Apple, включая как Siri, Photos и Music, также получили доступ к чипам серии M для повышения производительности.