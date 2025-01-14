Frank Uri Фрэнк Юрий
|14.01.2025
|Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon 1
|23.03.2021
|Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
Frank Uri и организации, системы, технологии, персоны:
|James Renee - Джеймс Рене 24 1
|Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 1
|Фрэнк Юрий 1 1
|Daninger Dominic - Данингер Доминик 1 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
|Израиль 2730 1
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