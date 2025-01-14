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Frank Uri Фрэнк Юрий



14.01.2025 Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon 1
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Frank Uri и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 2
Ampere Computing 49 1
Google LLC 11775 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Intel Platform Engineering Group 1 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 1
Statista 229 1
AMD EPYC Milan - серия серверных процессоров 6 1
Microsoft Surface - Планшет 429 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Azure 1408 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Израиль 2730 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
CRN 47 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
ZDnet 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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