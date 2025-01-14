Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon

Intel теряет ценного специалиста

Ветеран корпорации Intel с 28-летним стажем Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli), принимавший участие в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера, перешел на работу в Qualcomm на должность старшего вице-президента, пишет The Register.

О своем решении сменить место работы Коттапалли сообщил на принадлежащей ему странице в социальной сети Linkedin в понедельник, 14 января 2025 г. Продолжение карьеры в Qualcomm, по мнению инженера, «позволит создавать инновации и расти, при этом помогая покорять новые горизонты». Предоставленную новую возможность работодателем он считает «уникальной».

В конце сентября 2024 г. CNews писал о том, что Qualcomm рассматривает возможность приобретения оказавшейся в серьезном кризисе Intel. Однако уже к концу ноября от этих планов в Qualcomm по ряду причин отказались.

Чем специалист может быть полезен Qualcomm

В своем сообщении Коттапалли не уточнил, какие именно обязанности он будет исполнять в Qualcomm. Компания, специализирующаяся на разработке Arm-чипов для мобильных устройств, уже давно присматривается к серверному рынку. Серверные процессоры в общем случае представляют собой более высокомаржинальный товар, отмечает The Register, поэтому успешный выход на соответствующий рынок мог бы принести чипмейкеру значительную выгоду.

Intel Intel теряет ценные кадры

Коттопалли, вероятно, способен внести весомый вклад в разработку серверных продуктов Qualcomm, поскольку почти всю свою 28-летнюю карьеру в Intel он занимался разработкой процессоров для рабочих станций и серверов: сперва не слишком удачного Itanium (в то время носил кодовое имя “Merced”), который на сегодняшний день не производится и практически не поддерживается новым софтом, а затем и вполне хорошо принятых рынком CPU Xeon, в том числе серверных Xeon Scalable.

Серверные процессоры архитектуры Arm пока не столь востребованы рынком как x86-CPU, которые выпускают Intel и AMD, однако он продолжает расти вместе со спросом на энергоэффективные и высокопроизводительные решения в таких сферах как ИТ, телеком и здравоохранение. Глобальные провайдеры облачных услуг также проявляют интерес с Arm-серверам и специалистам в области их разработки. Так, Google в 2021 г. наняла экс-инженера Intel Юрия Фрэнка (Uri Frank), который ранее занимался линейкой процессоров Core.

Согласно оценке Future Market Insights, размер мирового рынка Arm-серверов по итогам 2024 достиг $8,976 млрд, увеличившись к 2023 г. более чем на $900 млн.

Как отмечает The Register, Коттопалли мог быть оказаться полезным в проектах разработки ускорителей вычислений, спрос на которые со стороны компаний в области систем искусственного интеллекта в последние годы рос ударными темпами на фоне бума интереса к генеративному ИИ в целом и большим языковым моделям вроде GPT в частности. Опыт в разработке GPU у инженера, по его собственным словам, имеется.

Биография и достижения Коттапалли

Согласно трудовой биографии специалиста, размещенной на официальном сайте Intel, в ходе разработки первого Itanium Коттапалли выступал в роли инженера-конструктора. Затем он был повышен в должности и работал ведущим инженером в проектах по созданию ряда CPU линеек Itanium и Xeon.

В последнее время специалист занимался серверными Xeon в роли ведущего архитектора. Работа в этой области принесла ему признание в Intel, которое выразилось в присуждении ему премии Intel Achievement Award «за достижение рекордного для поколения прироста производительности в высокопроизводительном серверном продукте».

Формально до увольлнения Коттапалли возглавлял группу платформенного инжиниринга архитектур процессоров для дата-центров (Platform Engineering Group Director, Data Center Processor Architecture).

Коттапалли является обладателем более чем 30 патентов в сфере проектирования процессорных архитектур.

Инженер присоединился к Intel в 1996 г. Перед этим получил степень бакалавра в области компьютерных наук в Университете Андхра (Вишакхапатнама, штат Андхра-Прадеш, Индия), а также степень магистра в сфере компьютерной инженерии в Вирджинском политехническом институте (Блаксберг, штат Виргиния, США).