Qualcomm раздумала покупать Intel. Главный чипмейкер мира так плох, что больше никому не нужен

Qualcomm больше не ставит перед собой цель купить Intel. Она заявляла о готовности приобрести ее в сентябре 2024 г., но теперь пересмотрела свое решение и больше не видит в Intel ценности – в первую очередь из-за ее общего финансового состояния. Возможно, в итоге она решит купить лишь часть Intel.

Интерес потерян

Американская компания Qualcomm, один из крупнейших в мире разработчиков процессоров с архитектурой ARM, отказалась от плана по приобретению Intel, пишет Bloomberg. Она охладела к этой идее по целому ряду причин, одна из которых – далеко не самое хорошее финансовое состояние Intel в последние годы и в частности в III квартале 2024 г. (1 июля – 30 сентября).

По итогам первых трех кварталов 2024 г. убытки Intel вплотную приблизились к отметке в $19 млрд, $16,6 млрд из которых она получила в III квартале 2024 г.

Также Qualcomm отпугнула масса условий, которые необходимо выполнить прежде, чем столь крупный техногигант, а Intel – пока еще крупнейший в мире поставщик х86-процессоров, станет ее собственностью. Bloomberg пишет, что ей пришлось бы пройти через целый спектр не только финансовых, также регуляторных и организационных препятствий.

Intel Intel теряет не только долю рынка, но и потенциальных новых владельцев

Не исключено, что трудности с регуляторами могли бы стать основными на пути к завершению сделки. Впервые о планах Qualcomm по приобретению Intel стало известно в конце сентября 2024 г., и сразу же эксперты предположили, что антимонопольные органы ряда стран, в особенности Китая, с которым у США крайне натянутые отношения, едва ли одобрят сделку. Подобное уже происходило, когда в сентябре 2020 г. американская Nvidia попыталась купить британскую ARM. Сделка в итоге была отменена в начале 2022 г.

Не умеешь – не берись

Еще одна причина, по которой Qualcomm могла потерять интерес к покупке Intel, заключается в отсутствии у нее опыта в производстве процессоров, пишет Bloomberg. У нее нет собственных фабрик, в отличие от Intel, которая владеет целой сетью заводов по выпуску полупроводников, и которая десятилетиями сама производила свои же процессоры. Подавляющее большинство чипов Qualcomm выпускает тайваньская TSMC, которая могла бы обслуживать и Intel, причем по выгодной цене, если бы не нелестные высказывания СЕО Intel в адрес компании.

В настоящее время даже Intel не справляется с собственным производством. Сейчас оно на регулярной основе приносит ей многомиллиардные убытки, и нет никакой гарантии, что Qualcomm смогла бы вывести этот бизнес на прибыль при полном отсутствии необходимого опыта. У Intel сейчас прогорает даже ее недавно открытое контрактное производство (выпуск чипов для сторонних компаний).

К тому же Qualcomm едва ли смогла бы без гигантских инвестиций выпускать на фабриках Intel собственные процессоры. Заводы Intel застряли на 10 нанометрах, тогда как в активе Qualcomm уже давно есть 3-нанометровые чипы.

Все дело в деньгах

По оценке Bloomberg, долговая нагрузка Intel к концу 2024 г. достигла $50 млрд. Это очень большая сумма как сама по себе, так и с учетом нынешней рыночной капитализации компании, которая составляет около $100 млрд.

Таким образом для Qualcomm сделка по покупке Intel выльется не только в трудности с обращением с новыми активами и в проблемы с регулирующими органами многих стран. Чтобы хотя бы иметь саму возможность купить столь гигантскую корпорацию, Qualcomm нужно располагать не менее гигантской суммой.

Но этот «эксперимент» вполне может закончиться провалом. CNews писал, что покупка Intel со всеми ее проблемами и отставанием от основных конкурентов (у AMD уже есть 5-нанометровые чипы с архитектурой х86 и вот-вот появятся 4-нанометровые) может утянуть Qualcomm на дно.

Покупка по частям

Как пишет Bloomberg, в настоящее время перед руководством Qualcomm стоит выбор, как именно поступить с Intel. Один из вариантов – это полный отказ от покупки корпорации, другой – приобретение какой-либо ее части в обозримом будущем, третий – покупка Intel целиком, но не в ближайшей перспективе.

Возможны все три сценария развития дальнейших событий. Например, вполне вероятно, что с течением времени проблемы Intel усугубятся, так как AMD постоянно давит на нее и отнимает проценты рынка х86-процессоров. Сама Qualcomm тоже вносит свою лепту, выпуская новые ARM-процессоры для ноутбуков почти всех ценовых категорий, что тоже способствует сокращению доли Intel.

В этом случае Qualcomm может купить Intel, когда ее активы подешевеют, а ее капитализация рухнет. Что же до покупки по частям, то у Intel за последнее десятилетие накопился огромный опыт по «отщипыванию» от себя различных бизнесов. Например, в 2019 г. она продала Apple часть своего направления по выпуску сотовых модемов.

В сентябре 2024 г. CNews писал, что Intel останавливает строительство новых заводов и готовится разделить бизнес на части, то есть она готовится к масштабной реструктуризации. Делает это она с целью вернуть себе позиции на рынке микрочипов и оптимизировать расходы. Также Intel регулярно теряет ценные кадры – от нее часто уходят опытные инженеры и топ-менеджеры, чтобы основать свою собственную компанию.