Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86

Старшие архитекторы процессоров Intel ушли их компании и основали новую фирму. Они будут разрабатывать процессоры на архитектуре RISC-V, которая очень интересует Россию и Китай. Это происходит на фоне грандиозных финансовых проблем Intel, вылившихся в стремительное сокращение штата.

Intel теряет ценных сотрудников

Пока Intel занята увольнением тысяч сотрудников в связи со стремлением сократить операционные расходы на фоне безрадостного финансового положения, некоторые из ее самых опытных архитекторов процессоров с общим стажем работы в компании более 80 лет покинули ее чтобы основать собственный стартап. Как пишет портал Tom’s Hardware, компания носит название AheadComputing, и ее цель – разработка процессоров на очень перспективной архитектуре RISC-V.

Это открытая процессорная архитектура, развитие которой ведется с прошлого десятилетия. У России на нее особые виды – в стране даже образован альянс разработчиков RISC-V. В Китае ею тоже интересуются – в этой стране создается отдельная ее модификация под названием RISC-X.

FreePik Разработчиков центральных процессоров становится все больше

По информации Tom’s Hardware, за стартапом стоят инженеры Intel Дебби Марр (Debbie Marr), Марк Дечен (Mark Dechene), Джонатан Пирс (Jonathan Pearce) и Шрикант Шринивасан (Srikanth Srinivasan). Об основании новой компании квартет теперь уже бывших специалистов Intel объявил всего за пару недель до того, как Intel опубликовала финансовый отчет за II квартал 2024 г., в котором сообщила о гигантском чистом убытке в размере около $1,61 млрд.

Все дело в людях

По оценке Tom’s Hardware, ввиду временного отсутствия у AheadComputing каких-либо готовых или частично готовых наработок, на данный момент ее самой интересной особенностью являются именно ее основатели. Посты генерального директора и президента компании занимает Дебби Марр, которая в составе Intel и главным архитектором в подразделении Advanced Architecture Development Group (AADG). В Intel она проработала провела 33 года. Самым ярким моментом ее карьеры, похоже, стало внедрение технологии Intel Hyperthreading от концепции до готового продукта – эта технология позволяет обрабатывать одновременно два потока инструкций одним ядром. Марр также является автором более 40 патентов в области центральных процессоров, ускорителей ИИ и ПЛИС.

Соучредитель компании Марк Дечен был главным инженером Intel и архитектором процессоров. За 16 лет работы в Intel Дечен занимался разработкой архитектуры для огромного количества процессоров Intel, включая серии Haswell, Broadwell, Goldmont, Goldmont Plus, Tremont и Skymont. Дечен является автором более 15 патентов, посвященных производительности микропроцессоров.

Джонатан Пирс до недавнего времени был главным инженером Intel, архитектором ЦП и ключевым технологом и стратегом в Advanced Architecture Development Group. Пирс проработал в Intel 22 года. Он также является автором 19 патентов в областях ЦП, ИИ и графических процессоров.

Шрикант Шринивасан имеет более 20 лет опыта технического руководства в области НИОКР продуктов. В Intel он разработал несколько известных дизайнов чипов, в том числе Nehalem, Haswell и Broadwell. До недавнего времени Шринивасан руководил командами frontend и backend CPU в Advanced Architecture Development Group в Intel. Самым ярким моментом его карьеры/достижений на данный момент, вероятно, является написание более дюжины высокоцитируемых статей и более 50 патентов.

Все только начинается

Аналитики Tom’s Hardware обратили внимание, что у AheadComputing уже есть собственный сайт, но высказали мнение, что выглядит он пока что «примитивно и обшарпанно» (basic and threadbare). Полезной информации в нем почти нет – лишь пара статей в блоге, заявление о «миссии» компании» и объявление о наборе сотрудников с опытом проектирования центральных процессоров.

В настоящее время, согласно информации на сайте, компания приступила к реализации плана, «посвященноого проектированию, проверке и лицензированию убедительного ядра IP RISC-V». (dedicated to designing, verifying, and licensing compelling RISC-V core IP).

Никаких дополнительных подробностей представители компании не раскрывают, но они намерены отвечать на вопросы журналистов еженедельно по вторникам.

История повторяется

У Intel уже есть очень серьезный конкурент, основанный выходцами из нее – компания Ampere. Ее открыла бывшая президент Intel Рене Джеймс (Rene James), и ее, как и AheadComputing, совершенно не интересует архитектура х86.

Впрочем, и на RISC-V компания Ampere ставку не делает – компания создает процессоры на архитектуре ARM, у которой, стоит отметить, тоже немало преимуществ перед х86. Ampere делает упор на серверные процессоры, и уже добилась значительных успехов в этом – компания работает с 2017 г. и к нынешнему моменту выпускает процессоры, опережающие решения Intel как по количеству ядер, так и по производительности вкупе с энергоэффективностью.