Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Intel Goldmont



27.02.2025 Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen 1
26.08.2024 Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86 1
07.09.2020 Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики 1
15.08.2016 HP случайно рассекретила сведения о процессорах Intel нового поколения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Intel Goldmont и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12225 3
HP Inc. 5694 1
AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
Ampere Computing 50 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7926 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 483 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2551 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2194 1
BaaS - Backend as a service 115 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 51 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 406 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4624 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6751 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2241 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 276 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3037 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 184 2
Intel Apollo Lake 15 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 2
Intel Celeron - Серия процессоров 963 2
Intel Tremont - Микроархитектура вычислительных ядер процессоров 7 2
Intel x86 - архитектура процессора 1866 2
Intel Pentium N - Серия микропроцессоров 9 1
Microsoft DirectX 707 1
FreePik 1034 1
Intel Foveros 3D 11 1
HP Pavilion x360 - ноутбук-трансформер 16 1
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 11 1
Intel Core Broadwell 35 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Intel Jasper Lake 5 1
Intel Nehalem - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 90 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 1
Intel Core i - Cерия процессоров 520 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 468 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1345 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Turbo Boost Technology 210 1
Samsung Galaxy Book S - Ультрабук 9 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 119 1
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 98 1
Keller Jim - Келлер Джим 8 1
James Renee - Джеймс Рене 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 841 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
FanlessTech 1 1
Tom’s Hardware 407 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще