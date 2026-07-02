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Intel Jasper Lake
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Intel Jasper Lake и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 439 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
|Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164683 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54465 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
|Китай - Тайвань 4232 1
|FanlessTech 1 1
|BleepingComputer - Издание 454 1
|Windows Central 34 1
|Phoronix 58 1
|WinFuture 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.