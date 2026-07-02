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Intel Jasper Lake

СОБЫТИЯ

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02.07.2026 Крупный бренд товаров для дома внедрил автомобильный компьютер GRT-CI-W10JV 1
26.06.2024 Уязвимость в UEFI позволяет взламывать сотни моделей ПК на процессорах Intel 1
23.04.2021 Samsung возвращает эпоху дешевых и качественных ноутбуков на Windows 1
20.01.2021 Microsoft показала пять ноутбуков на полноценной Windows 10 дешевле китайских смартфонов 1
12.01.2021 Intel готовит целую россыпь процессоров в стиле ARM 1
07.09.2020 Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики 3
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Intel Jasper Lake и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12777 6
AMD - Advanced Micro Devices 4623 4
Acer Group - Acer Inc 2758 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2163 3
Samsung Electronics 11003 2
Microsoft Corporation 25695 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1681 1
Dell EMC 5170 1
Lenovo Group 2427 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Dell Technologies - Dell Computer 2207 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
HP Inc. 5872 1
Oracle Corporation 7056 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2979 1
Crypto AG 38 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1090 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 729 1
Eclypsium 12 1
Google LLC 12605 1
Nvidia Corp 3947 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5597 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22426 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15365 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10233 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8685 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6377 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34385 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3751 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28043 3
ARM - Advanced RISC Machine 492 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4527 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18219 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2784 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13407 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10026 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 604 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2469 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6818 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 660 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 211 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 216 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13165 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5477 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 158 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1165 1
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 174 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1149 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2040 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3905 1
DDR - Double data rate 3064 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7888 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2537 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10550 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4988 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 900 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6439 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3088 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2345 1
Microsoft Windows 16798 4
Intel Celeron - Серия процессоров 979 4
Intel Tiger Lake 71 4
Linux OS 11431 3
Microsoft Windows 10 1932 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 569 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 186 3
Intel Pentium Silver - Cерия процессоров 11 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2161 2
Intel x86 - архитектура процессора 2138 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1368 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Google Chromebook - Google Хромбук 239 2
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 204 2
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 2
Linux BinderFS - файловая система 2 1
Broadcom BCM chip 65 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
Google Adiantium - протокол шифрования данных 2 1
AMD Navi 6 1
Linux - Debian GNU 563 1
Intel SuperFin 13 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 79 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 645 1
Intel Hardware Shield 5 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 1
Phoenix SecureCore UEFI 1 1
Intel Goldmont 4 1
Google Android 15160 1
Apple macOS 2391 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1670 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 986 1
Мельникова Анастасия 439 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 164683 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54465 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Китай - Тайвань 4232 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33406 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27045 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1449 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1367 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 937 1
FanlessTech 1 1
BleepingComputer - Издание 454 1
Windows Central 34 1
Phoronix 58 1
WinFuture 14 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Samsung Unpacked 37 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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