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Крупный бренд товаров для дома внедрил автомобильный компьютер GRT-CI-W10JV

Крупный бренд товаров для дома внедрил автомобильный компьютер GRT-CI-W10JV от Gronet для создания интеллектуальной системы управления складом. Об этом CNews сообщили представители АО «Корсон Технолоджис РУС».

Благодаря высокой вычислительной мощности GRT-CI-W10JV мгновенно интегрируется с WMS-системой предприятия. Сбор данных о товарах осуществляется по Bluetooth, связь с сервером — по высокоскоростному Wi-Fi. Компьютер помог оптимизировать складские операции, приемку и отгрузку товаров, а также их транспортировку, повысил производительность, способствуя цифровой трансформации склада.

Задачи проекта

Расширение бизнеса, изменение рынка требуют эффективности и точности складских операций. На складе клиента уже были внедрены защищенные бортовые компьютеры, однако в ходе их ежедневной эксплуатации возник ряд проблем. Первое – устройства оказались не готовы к обновлению программ и оборудования. Их процессоры с трудом справлялись с новыми системами, что приводило к частым задержкам и низкой производительности. Другой проблемой стал перегрев при длительной нагрузке, приводивший к сбоям в системе. В качестве временного решения использовались внешние USB- вентиляторы. Однако это повлияло на эргономику устройств и создало путаницу в кабелях и нестабильное энергопотребление.

Заказчику требовалось компактное быстродействующее решение, которое позволило бы провести полномасштабную модернизацию и цифровую трансформацию складской системы.

Решение

С переходом на GRT-CI-W10JV клиент получил эффективное интеллектуальное управление складом. Процессор Intel® Jasper Lake N5100 позволил устранить системные задержки, перегрев и эргономические недостатки прошлых моделей. Повысилась общая эффективность складских операций и отказоустойчивость системы.

GRT-CI-W10JV закрепили в кабине погрузчика TCM с помощью шаровых кронштейнов. Такое крепление позволяет легко поворачивать экран в любую сторону, так что каждый оператор может быстро настроить дисплей под себя.

Во время приема и отгрузки товаров GRT-CI-W10JV мгновенно синхронизирует данные по Wi-Fi. Через систему WMS операторы погрузчиков получают задания, видят статус грузов и остатки на складе. Вся важная информация — коды товаров, количество и места хранения — отображаются на 10,1” дисплее даже при ярком солнце. Встроенный GPS помогает отслеживать местонахождение погрузчика, а складская система планирует наиболее эффективный маршрут. Для сбора данных планшет подключается к сканеру штрих-кодов по Bluetooth, автоматически синхронизируется с системой, что повышает эффективность поиска товаров и ввода информации. Комплектование, транспортировка и погрузка товаров выполняется операторами по инструкциям системы.

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По завершении операторы отмечают статус задачи прямо на устройстве. Данные отправляются на сервер по Wi-Fi: так замыкается цикл «получение – выполнение – отчет». Система позволяет полностью контролировать процесс: менеджеры следят за операциями в реальном времени и принимают решения на основе точных данных.

Преимущества решения

Синхронизация данных в реальном времени. Двухдиапазонный Wi-Fi гарантирует стабильную связь в любой точке склада (при полном покрытии сети). Это ускоряет работу операторов, исключая лишние перемещения по складу. Обмен задачами, данными и отчетностью происходит в режиме реального времени. По Bluetooth к устройству можно подключить сканер штрихкодов. Это позволяет быстро распознавать грузы и обновлять остатки, исключая ошибки ручного ввода.

Максимальная интеграция и эффективность управления. Благодаря процессору Intel® Jasper Lake™ N5100 и операционной системе Windows 11 GRT-CI-W10JV легко интегрируется в существующую WMS-систему предприятия. Используя данные встроенного GPS-модуля устройство автоматически строит оптимальные маршруты до целевых зон. Система обеспечивает сквозное управление задачами на всех этапах — от приемки и перемещения до отгрузки товаров. Это позволяет полностью автоматизировать рабочие процессы, минимизировать издержки и качественно повысить общую операционную эффективность склада.

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Легкий и прочный для сложных условий эксплуатации. GRT-CI-W10JV сертифицирован по стандарту IP65, стабильно работает в температурном диапазоне от -20°C до 60°C. Устройство поддерживает крепления VESA и RAM, что упрощает его монтаж. Модель успешно прошла тесты на устойчивость к экстремальным вибрациям: экран остается читаемым, а система работает без сбоев даже при постоянной тряске, что гарантирует надежность устройства при интенсивной эксплуатации на складе.

Эффективное охлаждение, гибкая система питания. GRT-CI-W10JV оснащен пластинчато-ребристым радиатором большой площади, который быстро отводит тепло при интенсивных нагрузках, обеспечивая стабильную и плавную работу без задержек в течение длительного времени. Поддерживает широкий диапазон входного напряжения (от 9 до 36 В), совместим со всеми основными источниками питания, включая автомобильный прикуриватель и авиационные разъемы. Это гарантирует бесперебойную работу оборудования в любых условиях эксплуатации.

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