Samsung возвращает эпоху дешевых и качественных ноутбуков на Windows

В конце апреля 2021 г. Samsung может показать Windows-ноутбук Galaxy Book Go по цене дешевле 27 тыс. руб. Он работает на ARM-процессоре Qualcomm 7с и поставляется с полноценной ОС Windows 10, интерфейс которой будет выводиться на 14-дюймовый экран с разрешением Full HD.

Ноутбук с Windows и без Intel

Компания Samsung готовит к анонсу новый ноутбук Galaxy Book Go. Его отличительная черта – невероятно низкая по современным меркам цена при одновременном наличии современных характеристик.

По данным портала WinFuture, Galaxy Book Go обойдется покупателям дешевле многих современных смартфонов. Его цена составит всего $349 (26,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 апреля 2021 г.), и этого Samsung удалось добиться, в том числе, за счет отказа в этой модели от процессоров Intel.

Galaxy Book Go собран на ARM-чипе разработки Qualcomm, но ОС на этом ноутбуке полноценная – Microsoft Windows 10 в редакции Home. Таким образом, Samsung подготовила потенциального конкурента Apple MacBook Air, который с ноября 2020 г. тоже работает на ARM-чипе, но предлагает его по цене хромбуков.

Вероятно, итоговый вариант дизайна Galaxy Book Go

Для сравнения, в российской рознице на момент публикации материала за 27 тыс. руб. можно было приобрести 15,6-дюймовый лэптоп Acer Aspire 1 A115-32-P6GM на 10-нанометровом 4-ядерном процессоре Intel Pentium Silver N6000. Альтернатива за те же деньги – Acer Aspire 3 A314-35-C32E с экраном на 14 дюймов и процессором Intel Celeron N4500 с двумя ядрами и и техпроцессом 10 нм.

Премьера Galaxy Book Go может состояться 28 апреля 2021 г. На этот день Samsung назначила проведение конференции Galaxy Unpacked, на которой, по ее собственным утверждениям, собирается показать «самое мощное» устройство Galaxy. Детали своих будущих новинок компания не раскрывает.

Тизер презентации Samsung Unpacked

OC Windows 10, первая стабильная сборка которой вышла в конце июля 2015 г., поначалу не имела встроенной поддержки ARM-процессоров. Microsoft добавила ее лишь спустя три года, в 2018 г.

На что способен ноутбук

Samsung приняла решение построить новый Galaxy Book Go на базе ARM-процессора Snapdragon 7c. Qualcomm анонсировала его в конце 2019 г., и он изначально разрабатывался для использования в мобильных ПК. С точки зрения техпроцесса это не самый современный чип компании – он выпускается в Тайване на фабрике TSMC по 8-нанометровым нормам, тогда как в ассортименте Qualcomm в настоящее время есть и 7-, и 5-нанометровые CPU.

Основные спецификации ноутбука

В состав Snapdragon 7c входят восемь ядер Kryo 468 на частоте до 2,4 ГГц, видеоподсистема Adreno 618 и модем Snapdragon X15. Он обеспечивает поддержку сотовых сетей LTE (четвертое поколение, 4G), и не исключено, что у Galaxy Book Go, в дополнение к Wi-Fi, будет реализовано подключение к мобильным сетям.

За $349 Samsung предложит базовую комплектацию Galaxy Book Go с экраном на 14 дюймов и разрешением Full HD (1920х1080 точек), 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ. У ноутбука будет и модификация подороже – с 8 ГБ RAM, внутренней памятью на 256 ГБ, поддержкой 5G и более производительным процессором, но ее цена пока не установлена.

Инвестиции в столичный финтех резко выросли после многолетнего спада Инновации и стартапы

Дорогая версия новинки Samsung будет собрана на чипе Snapdragon 8cx, вероятно, второго поколения образца осени 2020 г., поскольку первое вышло еще в 2018 г. 8cx Gen2 это 64-битный 7-нанометовый процессор с восемью ядрами Kryo 495, тактовую частоту которых Qualcomm в официальной документации не раскрывает. Также в ней нет информации о ревизии встроенной видеокарты.

На что способен Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2 в сравнении с Core i5 Gen8

По своей производительности Snapdragon 8cx Gen2, по данным Windows Central. сравним с Intel Core i5 восьмого поколения. Например, его возможности не уступают, а в чем-то даже и превосходят Core i5-8250U.

Сравнение с MacBook Air

Лэптоп Apple MacBook Air, самая свежая версия которого вышла в ноябре 2020 г., по умолчанию поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. В российской рознице его цена в такой конфигурации составляет 98 тыс. руб., и в нее входит IPS-экран на 13,3 дюйма с разрешающей способностью 2560х1600 точек.

Опционально ноутбук можно укомплектовать 16 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. В России комплектация 8/512 ГБ обойдется покупателю приблизительно в 116 тыс. руб.

Основные конкуренты

В начале 2021 г. Microsoft продемонстрировала сразу пять очень доступных ноутбуков с Windows 10 и ARM-процессорами. Все они ориентированы в первую очередь на образовательный сектор, и их цель – потеснить хромбуки, прочно обосновавшиеся в этой нише.

Один из представителей квинтета лэптопов, показанных Microsoft

Квинтет новинок состоит из двух ноутбуков марки JP-IK, пары устройств Acer и одного ноутбука производства Asus. Их цена варьируется от $185 (14,2 тыс. руб.) за дешевый 11,6-дюймовый JP-IK Leap T304 с матрицей TN и процессором Intel Celeron до $329 (25,2 тыс. руб.) за Acer TravelMate Spin B3. Эта модель построена на Intel Pentium Jasper Lake и имеет поворотный тачскрин, но тоже 11,6-дюймовый, разрешение которого – 1366х768 точек. Ни один из перечисленных лэптопов на момент публикации материала нельзя было приобрести в российской рознице.