Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190745
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26603
Персоны 82945
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

AMD Navi


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.02.2026 На российском рынке появилась видеокарта Acer Nitro Radeon RX 9060 XT 8GB OC 1
18.02.2021 Объявлена новая версия РЕД ОС на основе самого свежего ядра Linux 1
13.01.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка старых процессоров 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
26.03.2020 Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ 1
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

AMD Navi и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12588 4
AMD - Advanced Micro Devices 4500 4
Samsung Electronics 10719 1
Microsoft Corporation 25342 1
Huawei 4297 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Ред Софт - Red Soft 1058 1
Oracle Corporation 6905 1
GitHub 993 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 1
Crypto AG 36 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Allwinner Technology 19 1
Amlogic 56 1
Google LLC 12351 1
Nvidia Corp 3783 1
MikroTik 44 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4243 3
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 165 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3578 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8217 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 2
Linux Btrfs - Файловая система 44 2
ARM - Advanced RISC Machine 466 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2729 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 639 2
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 235 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 206 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1042 1
CRC - cyclic redundancy check - система контроля с использованием циклического избыточного кода для защиты информации и обеспечения целостности передаваемых данных 6 1
Принтер - PPDS - Personal Printer Data Stream 6 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9403 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1912 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 587 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 813 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9889 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1074 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 651 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8218 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 266 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 29 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6646 1
NVMe ZNS - zoned namespaces - поддержка команд зонирования накопителей 4 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 1
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 84 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1286 1
Linux OS 11037 4
Intel x86 - архитектура процессора 1996 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 178 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 85 2
Linux - Debian GNU 542 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Acer Iconia 104 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 837 1
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 65 1
Lenovo Motorola Dragonball 40 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 587 1
Google Android 14832 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 349 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Microsoft Windows 16446 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1378 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 969 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 954 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 279 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 561 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 237 1
StatCounter 458 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1432 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1890 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Google Chromebook - Google Хромбук 238 1
Linux Lockdown - Функция безопасности 8 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 1
SUSE openSUSE 99 1
Intel Tiger Lake 71 1
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 42 1
Intel Itanium 642 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
MINIX - UNIX-совместимая операционная система 17 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 222 2
Bergmann Arnd - Бергман Арнд 2 1
Рустамов Рустам 527 1
Lisa Su - Лиза Су 57 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3720 1
Phoronix 52 2
Tom’s Hardware 538 1
TorrentFreak (TF) 150 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще