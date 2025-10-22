Разделы

NVMe ZNS zoned namespaces поддержка команд зонирования накопителей


22.10.2025 ITPOD расширил возможности NVMe Namespace в системах хранения данных 1
10.11.2020 Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
23.03.2007 Нанотехнологи помогли криминалистам 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

NVMe ZNS и организации, системы, технологии, персоны:

Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Allwinner Technology 19 1
Nvidia Corp 3722 1
Amlogic 54 1
MikroTik 44 1
AMD - Advanced Micro Devices 4463 1
Intel Corporation 12528 1
Western Digital Corporation - WDC 573 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8149 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3526 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 789 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21791 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25635 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4343 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3050 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11950 1
NAND flash memory - флеш-память 646 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7367 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3166 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12703 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33916 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2459 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6872 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8385 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6630 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22973 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4061 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4169 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1136 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 630 1
Linux Btrfs - Файловая система 44 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4378 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 262 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10103 1
CRC - cyclic redundancy check - система контроля с использованием циклического избыточного кода для защиты информации и обеспечения целостности передаваемых данных 6 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2736 1
Linux OS 10867 2
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 79 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Intel x86 - архитектура процессора 1981 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 1
Google Chromebook - Google Хромбук 239 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 831 1
Acer Iconia 104 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 1
AMD Navi 5 1
Western Digital Zoned Storage - серия SSD 2 1
Qualcomm IPQ 4 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 35 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 10 1
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 12 1
Western Digital - WD HGST Ultrastar 49 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 215 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 1
Израиль - Иерусалим 108 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53418 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2300 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20327 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5608 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1229 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2375 1
Металлы - Золото - Gold 1199 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Phoronix 49 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
