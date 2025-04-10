Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172715
ИКТ 13431
Организации 10525
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3417
Системы 25364
Персоны 74090
География 2791
Статьи 1514
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2605
Мероприятия 849

Qualcomm IPQ



10.04.2025 Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей 1
22.11.2021 Новые внутренние точки доступа Qtech: QWP-84 и QWP-88 2
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
30.06.2016 Узаконен Wi-Fi нового типа в 2 раза быстрее современного 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Qualcomm IPQ и организации, системы, технологии, персоны:

MikroTik 38 1
Allwinner Technology 18 1
Nvidia Corp 3533 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Intel Corporation 12261 1
Qtech - Кьютэк 176 1
Qualcomm Technologies 1842 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6454 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 513 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2292 1
Пропускная способность - Bandwidth 1763 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 656 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12321 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10213 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 535 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3828 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3228 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7982 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3281 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9454 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 556 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 483 1
CRC - cyclic redundancy check - система контроля с использованием циклического избыточного кода для защиты информации и обеспечения целостности передаваемых данных 6 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 802 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 199 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7582 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7146 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3782 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 325 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 509 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 236 1
NVMe ZNS - zoned namespaces - поддержка команд зонирования накопителей 3 1
Linux Btrfs - Файловая система 41 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 584 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21023 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24490 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 546 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2742 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 256 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 73 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 10 1
Broadcom BCM chip 56 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 396 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Intel x86 - архитектура процессора 1883 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 34 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 8 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 17 1
Linux OS 10138 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 68 1
Acer Iconia 98 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 451 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 198 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Phoronix 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153