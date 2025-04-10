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Trend Micro AiProtection Pro



10.04.2025 Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей 1
06.12.2019 Asus представила системы ZenWiFi для создания ячеистых сетей 1
20.11.2019 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
30.09.2019 Asus представила мониторы, матплаты, рабочие станции и решения Wi-Fi 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Trend Micro AiProtection Pro и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2063 3
Trend Micro 608 2
Intel Corporation 12261 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Nvidia Corp 3533 1
IFTTT - If This Then That 12 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
Netgear 239 1
Adobe Systems 1558 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 534 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 293 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 546 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21023 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6454 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10213 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3532 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 2
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 156 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 513 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 998 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11376 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17237 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3228 2
Пропускная способность - Bandwidth 1763 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10074 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 584 1
VESA DisplayHDR 84 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1269 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3878 1
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 459 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2941 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 235 1
Dolby Vision 192 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1064 1
VESA Adaptive Sync 21 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 132 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 57 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2844 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 711 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 325 1
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 60 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 946 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1763 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3666 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1803 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3795 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 326 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14317 1
ASUS AiMesh 5 2
ASUS ZenWiFi Mesh - Маршрутизатор 2 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 294 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1356 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 272 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 139 1
Intel Xeon W 32 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
TP-Link Tether 48 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 209 1
Netgear Nighthawk 6 1
Apple iPhone 6 4862 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 52 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Asus ProArt Station - Asus ProArt StudioBook 8 1
Asus ROG Rapture GT - Маршрутизатор 5 1
ASUS RT 21 1
Broadcom BCM chip 56 1
Nvidia Quadro GPU 248 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4929 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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