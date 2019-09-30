Asus представила мониторы, матплаты, рабочие станции и решения Wi-Fi

Asus представила новую линейку устройств для профессионального создания медиаконтента, включающую мониторы ProArt PA32UCG, ProArt PA32UCX и ProArt PA27UCX, миниатюрную рабочую станцию ProArt Station PA90, материнскую плату для рабочих станций WS C422-ACE, настольную рабочую станцию Pro E800 G4, а также комплект беспроводных маршрутизаторов ZenWiFi для развертывания ячеистых сетей.

Профессиональная обработка фотографий, производство видео, компьютерная анимация, а также архитектурное и инженерное проектирование – ресурсоемкие задачи, требующие высочайшей системной производительности.

Мониторы, представленные в линейке ProArt, полностью соответствуют предъявляемым к профессиональным дисплеям требованиями. Они поддерживают 10-битную глубину цвета, отличаются высокоточной цветопередачей, проходят фабричную калибровку и тщательное тестирование. Чтобы гарантировать неизменную точность цветопередачи в процессе эксплуатации, мониторы ProArt наделены технологией калибровки ProArt Hardware Calibration.

Матрицы IPS с прямой подсветкой на базе мини-светодиодов обеспечивают превосходное отображение HDR-контента различных форматов, включая HDR 10, Dolby Vision и HLG, поскольку в кинематографистке, телевещании и играх применяются различные стандарты HDR. Технология квантовых точек обеспечивает широкий охват цветового пространства DCI-P3. Мониторы ProArt отличаются широкой совместимостью благодаря поддержке интерфейсов Thunderbolt 3, DisplayPort, HDMI и наличию встроенных концентраторов USB, поэтому к одному монитору можно подключить сразу несколько источников сигнала.

Миниатюрная рабочая станция ProArt Station PA90, настольная рабочая станция Pro E800 G4 и системная плата для рабочих станций Pro WS C422-ACE представляют собой готовые решения и компоненты для систем, гарантирующие высокую производительность при создании медиаконтента и работы в профессиональных приложениях.

Новая система ZenWiFi отличается превосходной производительностью, простой настройкой, удобным управлением и привлекательным дизайном, который прекрасно впишется в интерьер дома или офиса.

Одновременно с представлением новой линейки ProArt компания Asus запускает кампанию «Я - ProArtist» (I am ProArtist). Любой желающий может предоставить созданное им двух- или трехмерное изображение или видеоклип и получить шанс выиграть продукцию ProArt, включая дисплеи ProArt PA24AC и ProArt PA32UC, рабочую станцию ProArt Station PA90, ноутбук ProArt StudioBook Pro 17 или мини-ПК PB60.

ProArt Display PA32UCG – это 32-дюймовый профессиональный 4K монитор с прямой подсветкой на мини-светодиодах, сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 1400. Кроме того, монитор поддерживает стандарт Dolby Vision и переменную частоту обновления экрана до 120 Гц. Благодаря разрешению 4K UHD и подсветке на мини-светодиодах он выдает четкое изображение с рекордно высокой яркостью и точной цветопередачей, что по достоинству оценят все профессионалы. Монитор прошел предварительную сертификацию по стандарту VESA DisplayHDR 1400, который является новейшим и высшим среди всех стандартов расширенного динамического диапазона.

Прямая подсветка IPS-матрицы монитора имеет 1152 зоны локального затемнения. Максимальная яркость всего экрана составляет 1 000 кд/кв. м, а пиковая яркость в режиме локального затемнения – 1 600 кд/кв. м. Контрастность монитора составляет 1 000 000:1. Благодаря таким характеристикам монитор ProArt PA32UCG поддерживает все основные HDR-стандарты, включая Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) и HDR 10.

Еще одна технология – «квантовых точек» – наделяет монитор ProArt Display PA32UCG широким цветовым охватом, включающим цветовые пространства DCI-P3, Adobe RGB, sRGB, Rec. 709 и Rec. 2020. 10-битная глубина цвета и фабричная калибровка цветопередачи гарантируют точность воспроизведения каждого оттенка (ΔE <1) сразу после первого включения устройства, а технология калибровки ProArt Hardware Calibration позволяет поддерживать высокую точность цветопередачи в ходе длительной эксплуатации.

В мониторе реализована технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync, поэтому он поддерживает переменную частоту обновления экрана в диапазоне от 48 до 120 Гц, устраняя тем самым неприятные визуальные артефакты, например, разрыв кадра, что делает его хорошим выбором для разработчиков компьютерных игр. В число интерфейсов входят два порта Thunderbolt 3, один DisplayPort и три порта HDMI. Также имеется высокоскоростной встроенный USB-концентратор, позволяющий подключить различные периферийные устройства, например, внешний накопитель.

Монитор ProArt PA32UCG поступит в продажу в I кв. 2020 г.

Asus ProArt PA32UCX – первый в мире 32-дюймовый профессиональный 4K монитор на мини-светодиодах с поддержкой стандарта Dolby Vision. Монитор иммеет 1152 зоны локального затемнения, а пиковая яркость монитора составляет 1200 кд/кв. м. В нем предусмотрена поддержка различных форматов HDR, включая стандарты Dolby Vision, HLG и HDR-10. Кроме того, монитор ProArt Display PA32UCX получил сертификацию VESA DisplayHDR 1000. Он отличается невероятной точностью цветопередачи (Delta-E <1) и поддерживает технологию ProArt Hardware Calibration, гарантирующую, что цветопередача останется на высочайшем уровне долгое время. Монитор PA32UCX обладает 10-битной глубиной цвета и поддерживает технологию квантовых точек, что обеспечивает охват цветовых пространств 99% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB и 89% Rec. 2020.

Монитор ProArt PA32UCX уже можно приобрести в магазинах.

ProArt PA27UCX – это 27-дюймовый профессиональный монитор с матрицей IPS, поддержкой разрешения 4K и мини-светодиодной подсветкой с 576 зонами локального затемнения. Пиковая яркость экрана достигает 1000 кд/м2, а сертификация VESA DisplayHDR гарантирует высочайшее качество воспроизведения HDR-контента. Эксклюзивная технология Asus Smart HDR обеспечивает этому монитору поддержку различных форматов HDR, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG. Экран монитора поддерживает 10-битную глубину цвета и обладает широким охватом цветовых пространств DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 и Adobe RGB, гарантирующим точную цветопередачу, а технология ProArt Hardware Calibration поможет позаботиться о том, чтобы она не снижалась со временем. Монитор оснащен портом DisplayPort 1.2, двумя разъемами HDMI, USB-C и четырьмя портами USB 3.0.

Монитор ProArt PA27UCX поступит в продажу в IV кв. 2019 г.

ProArt Station PA90 – миниатюрная рабочая станция, превосходно подходящая для создания медиаконтента и оснащенная новейшей графикой NVIDIA GeForce RTX, процессором Intel Core 9 поколения, поддержкой технологии Intel Optane, поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 для одновременного подключения нескольких дисплеев. Мощная система жидкостного охлаждения обеспечивает стабильную производительность и тихую работу. Рабочая станция ProArt Station PA90 – идеальный инструмент для фото- и видеомонтажа, работы в приложениях автоматизированного проектирования, конструкторских и архитектурных задач, а также производства медиаконтента. Рабочая станция ProArt Station PA90 будет доступна в в IV кв. 2019 г.

Материнская плата для рабочих станций Asus Pro WS C422-ACE разработана в первую очередь для профессионального создания медиаконтента и систем обучения искусственного интеллекта. Она поддерживает процессоры Intel Xeon серии W и позволяет создавать многопроцессорные графические конфигурации (3-way x16/x16/x8 PCIe). Поддержка памяти с коррекцией ошибок (ECC) и надежность серверного уровня гарантируют стабильность созданных на основе этой материнской платы систем. Система питания из 12+2 фаз обеспечивает высокую эффективность работы требовательных многоядерных процессоров. Три слота M.2 и два U.2 для твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe обеспечивают высочайшую скорость передачи данных до 32 Гбит/с. Материнская плата Pro WS C422-ACE поставляется с программным обеспечением Asus Control Center Express. Интуитивно понятный централизованный интерфейс этого приложения позволяет сократить время и стоимость облуживания.

Рабочая станция Asus Pro E800 G4 создана для профессиональной работы в различных творческих сферах: создание медиаконтента, архитектурное и инженерное проектирование. В основе аппаратной комплектации – новейший процессор Intel Xeon W-3200 с поддержкой графических конфигураций из максимум четырех видеокарт NVIDIA Quadro RTX или AMD. Рабочая станция Pro E800 G4 превосходно подходит для рендеринга в реальном времени. Двойной сетевой модуль 10G LAN и поддержка RAID-массивов из твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe гарантируют высочайшую скорость и стабильность работы с крупными файлами.

Сертификация независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) подтверждает надежность и официальную совместимость рабочей станции Pro E800 G4 с программами различных разработчиков. В ней также предусмотрены широкие возможности для расширения и масштабирования.

Новая серия систем для развертывания ячеистых сетей ZenWiFi – это комплексное, высокопроизводительное, надежное и элегантное решение для дома или небольшого офиса. Система ZenWiFi (XT8) включает два трехдиапазонных маршрутизатора Asus AX6600 с поддержкой стандарта Wi Fi 6 (802.11ax). Общая пропускная способность сети может достигать 6600 Мбит/сек, сочетание технологий OFDMA и MU-MIMO, реализованное в стандарте Wi-Fi 802.11ax, обеспечивает в 4 раза большую пропускную способность и в 2,2 раза более высокую скорость передачи данных, чем возможности сетей предыдущего поколения Wi-Fi 5 (802.11ac). Стандарт Wi-Fi 6 обратно совместим с предыдущими стандартными Wi-Fi. Это означает, что система ZenWiFi будет поддерживать любое устройство с модулем Wi-Fi предыдущих поколений.

Система ZenWiFi оснащена технологией AiProtection Pro, разработанной компанией Trend Micro™ для защиты от различного рода сетевых угроз всех подключенных устройств, даже тех, на которые невозможна установка антивирусных программ, например, устройств интернета вещей. В системе ZenWiFi предусмотрены функции родительского контроля и возможности настройки и управления параметрами сети через мобильное приложение.

Также доступна версия системы ZenWiFi с поддержкой стандарта Wi-Fi 5 (802.11ac) – ZenWiFi CT8. Она включает два трехдиапазонных маршрутизатора Asus AC3000.

Система ZenWiFi станет доступна в в IV кв. 2019 г.