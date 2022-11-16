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TP-Link ТП-Линк

TP-Link - ТП-Линк


16.11.2022 TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner
07.09.2021 TP-Link и РГРТУ подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов применения Wi-Fi в робототехнике
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России
09.04.2021 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada
31.03.2021 Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group
23.03.2021 Назначен региональный менеджер TP-Link в России
18.03.2021 TP-Link представила настольный мультигигабитный коммутатор линейки Omada. Фото
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото
04.03.2021 TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото
28.01.2021 TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена
21.01.2021 TP-Link представила новую Wi-Fi-камеру линейки Tapo. Цена. Фото
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото
01.12.2020 TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото
09.11.2020 TP-Link представила новые решения для интернет-провайдеров
24.09.2020 TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей
24.08.2020 TP-Link представила онлайн-решение для подбора сетевого оборудования
13.08.2020 TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6
03.08.2020 TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50
30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco
20.07.2020 TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20
06.07.2020 TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс
23.10.2019 TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos C9s и C9 Max. Цены
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6
12.09.2019 TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos X20 и X20 Pro. Цены
27.08.2019 Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе
04.06.2019 «ЭР-телеком» и TP-Link договорились о поставках высокоскоростных роутеров нового поколения
25.02.2019 TP-Link представила новые модели смартфонов Neffos X20 и X20 Pro
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018
28.08.2018 TP-Link представила домашнюю WI FI систему Deco M5
31.07.2018 TP-Link начинет российские продажи игрового MU-MIMO роутера Archer C5400X. Цена

Публикаций - 192, упоминаний - 210

TP-Link упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Netgear 235 16
D-Link 341 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1964 12
Huawei 3573 12
ZyXEL Communications 287 9
MikroTik 25 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6389 8
Broadcom Inc - Avago Technologies 489 8
Google LLC 11101 7
4A Games 764 6
Tenda 9 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 406 5
Trend Micro 582 5
Cisco Systems 4920 5
Xiaomi 1366 5
Foxconn - Linksys 105 5
Qualcomm Technologies 1729 5
Samsung Electronics 9818 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1708 4
MediaTek 466 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7170 4
Microsoft Corporation 23719 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9817 3
Mercusys 6 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 133 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8167 3
ZTE Corporation 728 3
Apple Inc 11354 3
LG Electronics 3552 3
HP Inc. 5582 3
Lenovo Group 2196 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 611 2
TRENDnet 85 2
HTC Corporation 1493 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 566 2
ArcSoft - АркСофт 14 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 875 2
Avira 57 2
Intel Corporation 11737 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6699 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6294 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1895 2
Спецкабель НПП 2 1
Росморпорт ФГУП 57 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 197 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 140 1
Россети Ленэнерго 2384 1
Возрождение - Коммерческий банк 331 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 340 1
Эксмо-АСТ - издательство 63 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 87 1
Аврора Кб - Студенческое конструкторское бюро 3 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 25 1
Военторг 15 1
Связной ГК 1350 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 30 1
Мариинский театр - Государственный академический 41 1
Storytel - Сторител 8 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 142 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 1
Carl Zeiss AG 299 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 87 1
Coursera 47 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 450 1
МКБ - Московский кредитный банк 456 1
Газпром ПАО 1182 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18411 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9496 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2419 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3022 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1948 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 1
4CIO 731 6
8K Association - Ассоциация 8K 165 3
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Linux Foundation 174 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1805 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11704 135
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6142 119
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80374 102
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15346 98
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9521 86
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21837 58
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3523 53
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9419 44
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19463 35
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3072 35
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 394 32
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6907 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17799 29
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2144 28
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12781 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22461 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8557 25
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6205 24
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 234 24
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9416 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8804 23
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8806 23
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8567 23
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 903 22
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 604 22
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 386 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17639 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26414 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11436 21
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 859 21
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры 1289 20
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5783 20
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 57 20
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Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2218 20
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QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2537 19
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3003 19
Google Android 12823 32
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 38 27
TP-Link Tether 40 21
Apple iOS 6977 20
Linux OS 8490 10
TP-Link Omada SDN 10 10
TP-Link Neffos - серия смартфонов 10 10
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 10 9
TP-Link Deco - серия роутеров 11 9
TP-Link Auranet 8 8
Microsoft Windows 14649 8
TP-Link Powerline 43 7
ZyXEL Keenetic 33 7
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 117 7
Broadcom NitroQAM 9 7
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 196 7
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MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3494 6
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 7 6
TP-Link Kasa 8 6
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Apple iPhone - серия смартфонов 6714 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1448 5
Google Android 7 - Android Nougat 211 5
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Apple iPhone 6 6274 4
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Linux OpenWRT OS 16 4
D-Link AC - серия маршрутизаторов 8 4
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Microsoft Windows 2000 12805 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 569 3
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Microsoft Windows 10 1552 3
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Бояринов Андрей 17 1
Петренко Михаил 3 1
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Liang Danny - Лянг Дэнни 1 1
Орлик Сергей 74 1
Штурма Андрей 1 1
Салимзянов Айрат 1 1
Свердликов Григорий 2 1
Никаноров Игорь 1 1
Едренкин Анатолий 11 1
Фатеев Олег 6 1
Фролов Максим 2 1
Галушкин Олег 178 1
Захаренко Максим 54 1
Климарев Михаил 48 1
Wang Ernest - Ванг Эрнест 1 1
Поликарпов Иван 8 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 9 1
Чазов Андрей 19 1
Ильчук Сергей 3 1
Малинин Александр 40 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
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Россия - РФ - Российская федерация 125967 83
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15375 17
Португалия - Порту 626 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40071 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50585 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13357 5
Европа Восточная 3010 4
Испания - Каталония - Барселона 719 3
Африка - Африканский регион 3306 2
Земля - планета Солнечной системы 9855 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17239 2
Германия - Берлин 705 2
Украина 7369 2
Польша - Республика 1863 2
Ближний Восток 2688 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2373 2
Европа 21486 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3390 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15541 2
Греция - Греческая Республика 961 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 772 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 400 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 89 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 385 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 795 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 801 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 865 1
Чехия - Чешская Республика 1280 1
Румыния 715 1
Кипр - Республика 500 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 140 1
Турция - Стамбул 143 1
Персидский залив 186 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 30 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1871 1
Левант - Территория стран восточной части Средиземного моря (Сирии, Палестины, Израиля и Ливана) 14 1
Египет - Каир 67 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2657 1
Беларусь - Белоруссия 4497 1
Индия - Республика 5135 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2650 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9490 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 1331 2
КиноПоиск - портал о кино 168 1
DxOMark - Издание 36 1
TheRecord 4 1
9to5Google 87 1
IDC - International Data Corporation 4863 4
Gartner - Гартнер 3491 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7533 2
Juniper Research 508 1
Pen Test Partners 6 1
In-Stat 115 1
AV-Test Institute 38 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 329 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 59 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 219 1
Севергрупп ТТ - TalentTech - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 22 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 3 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11820 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1818 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
GITEX Technology Week - Выставка 21 1
Электрические сети - международный форум 95 1
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