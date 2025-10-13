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TP-Link ТП-Линк

TP-Link - ТП-Линк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 1 684 414 670 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 1 684 414 670 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 1 683 839 857 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 574 813 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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13.10.2025 Wi-Fi 7 за копейки. Любимый россиянами бренд выпустил супердешевые роутеры с честным Wi-Fi по цене кнопочного телефона. И это не Xiaomi

Wi-Fi 7 почти даром Компания TP-Link, известный в России и мире китайский производитель сетевого оборудования, выпустила сразу два роутера для домашнего и офисного использования с поддержкой Wi-Fi 7. Их ключевая особенност
05.09.2025 Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит

Уязвимость есть, а патча нет Компания TP-Link, широко известный в России производитель сетевого оборудования, признала наличие в своих роутерах уязвимости нулевого дня, которая позволяет хакерам воровать пароли и даже полностью кон
17.06.2025 Торговая война США и Китая: TP-Link уволила большинство разработчиков микросхем

Сокращение штата Экономическое противостояние между США и Китаем в 2025 г. продолжает обостряться, крупный китайский производитель сетевого оборудования TP-Link уволил большую часть сотрудников в Китае, занимающегося разработкой чипов для Wi-Fi роутеров, пишет South China Morning Post (SCMP). По информации SCMP, причиной для увольнений стали пр
16.05.2025 США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются

Запрет устройств В США могут запретить маршрутизаторы TP-Link из-за маленкьой стоимости устройств, пишет PCMag. Группа законодателей-республиканцев призывает администрацию Дональда Трампа (Donald Trump) запретить продажу сетевых продуктов TP-Li
16.08.2024 США увидели угрозу нацбезопасности в самых массовых в мире Wi-Fi-роутерах TP-Link. Их продажу могут запретить

а Джозефа Байдена (Joseph Biden) провести проверку производителя телекоммуникационного оборудования TP-Link Technology на предмет угрозы национальной безопасности, сообщает агентстве Reuters. П
24.07.2024 Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией

В погоне за низкой ценой Компания TP-Link, известный в России и мире производитель сетевого оборудования, выпустила роутер потребительского уровня Archer BE230 с поддержкой Wi-Fi 7, который стоит в разы дешевле аналогов, пишет

06.05.2024 Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет

Уязвимость 2015 года Эксперты лаборатории информационной безопасности FortiGuard Labs при компании Fortinet выявили прежде неизвестный ботнет, который активно атакует старые роутеры D-Link. В оболочках роутеров DIR-645 в 2015 г. была выявлена критическая уязвимость CVE-2015-2051, получившая 9,8 баллов по шкале угроз CVSS. Благодаря ей злоумышленники могли удалённо

02.05.2024 Шесть ботнетов паразитируют на одной старой уязвимости

Шестеро на одного Старая уязвимость в роутерах TP-Link привлекла внимание как минимум шести ботнетов, которые теперь пытаются разными способами и с разными целями эксплуатировать её. Уязвимость CVE-2023-1389 позволяет осуществлять инъекцию

16.11.2022 TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner

для малого бизнеса согласно отчету Gartner за I квартал 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель TP-Link Russia. Точки доступа TP-Link являются частью решения Omada, используемого в г
07.09.2021 TP-Link и РГРТУ подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов применения Wi-Fi в робототехнике

в робототехнике, реализация совместных проектов в сфере робототехники с целью демонстрации технологических возможностей сторон, возможное прохождение преддипломной практики студентов РГРТУ в компании TP-Link, привлечение работников компании TP-Link к разработке учебных пособий, курсов, методических и производственно-технических материалов для специалистов профильного направления унив
15.06.2021 TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России

которые созданы для малых и средних предприятий. Новая линейка оборудования разработана, чтобы обеспечить дополнительную безопасность бизнесу благодаря использованию удобных и современных технологий. TP-Link VIGI – это широкая линейка камер видеонаблюдения с функциями обнаружения движения, а также сетевые видеорегистраторы и удобные способы управления. В июне компания планирует представить

09.04.2021 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada

ям и интернет‑провайдерам построить масштабируемую и надежную сеть. Интеграция с платформой Omada SDN позволит централизованно управлять коммутатором вместе с точками доступа, коммутаторами и шлюзами TP-Link, а также автоматически назначать единые настройки множеству устройств сразу. Кроме того, коммутатор обладает функциями привязки по IP‑MAC‑порту‑VID, функцией DHCP Snooping и защитой от

31.03.2021 Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group

TP-Link, поставщик решений для домашних и корпоративных сетей, объявил о том, что линейка устройств умного дома TP-Link TAPO стала работать под управлением «Маруси» – голосового помощника, разработанного Mail.ru Group. С помощью «Маруси» пользователи смогут быстро включить и выключить свет или розетку, а
23.03.2021 Назначен региональный менеджер TP-Link в России

ся развитием бизнеса в России и Беларуси, станет Рэймонд Чен, ранее возглавлявший представительство TP-Link в регионе Ближнего Востока и Африки. «Мы рады, что Рэймонд Чен возьмет на себя лидиру
18.03.2021 TP-Link представила настольный мультигигабитный коммутатор линейки Omada. Фото

Устройство оснащено восемью портами 2,5 Гбит/с, которые обеспечивают надежное высокоскоростное подключение с минимальной задержкой и позволяют отказаться от использования кабеля категории 6. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает высоким стандартам построения корпоративных сетей. Технология автосогласова
16.03.2021 TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото

TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала Wi-Fi – TP-Link RE550. Устройство работает в двух диапазонах по стандарту 802.11ac и позволяет увелич
04.03.2021 TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6

Несомненно, такие изменения повлияют и на бизнес системных интеграторов, и на сами проекты. В 2020 году компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представила обновлённую экосистему Omada SDN с точками доступа Wi-Fi 6, которые позволяют организовать масштабируемую сеть класса SDN на множ
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото

лноценной сети в экосистеме Omada SDN. Пропускной способности нового коммутатора будет достаточно для подключения точек доступа с мультигигабитным портом LAN и поддержкой Wi‑Fi 6, например, таких как TP-Link EAP660HD. Благодаря поддержке стандарта PoE 802.3at/af, коммутатор способен одновременно передавать данные и питание по одному кабелю Ethernet. Общий бюджет PoE в 240 Вт делает его подх
28.01.2021 TP-Link начала продажи 10-гигабитного Ethernet-адаптера TX401 с поддержкой QoS. Цена
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена

ффективности и уменьшения нагрузки на сеть в условиях большого объёма передаваемого трафика. Благодаря технологии OneMesh, RE605X формирует единую Wi-Fi сеть по всему дому в связке с Wi-Fi 6 роутером TP-Link c функцией OneMesh, обеспечивая бесшовный роуминг для подключенных пользователей. Усилитель сигнала поддерживает технологии OFDMA и 1024-QAM, что гарантирует лучшее качество соединения

21.01.2021 TP-Link представила новую Wi-Fi-камеру линейки Tapo. Цена. Фото

лизацию. Более того, Tapo С310 позволяет хранить видео на карте microSD объемом до 128 ГБ, а также поддерживает несколько вариантов установки, по кабелю Ethernet или через Wi‑Fi. Уличная Wi-Fi-камера TP-Link Tapo C310 Бесплатное мобильное приложение TP-Link Tapo предоставляет полное управление устройствами: просмотр предыдущих записей с камер видеонаблюдения, сортировка по времени и

12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото

пример, умной колонке. Помимо этого, технология Mesh Wi-Fi позволит пользователю быстро и эффективно выходить в интернет, а наличие колонок в модулях позволит воспроизводить аудио в разных комнатах. «TP-Link работает над интеграцией устройств умного дома и Mesh Wi-Fi, потому что это предоставит дополнительные возможности нашим клиентам, – сказал Пинджи Ли, генеральный директор и вице-презид
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada

ративного сетевого оборудования Omada: гигабитный управляемый PoE+ коммутатор TL-SG3428XMP с uplink-портами 10G, гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 и аппаратный контроллер OC300. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает стандартам построения облачных сетей. Управляемый коммутатор TL-SG3428XMP о
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото

щен технологиями 4T4R и HT160, которые позволяют пользователям наслаждаться сверхбыстрым Wi-Fi с общей пропускной способностью до 5,4 Гбит/с и передавать несколько видео в формате 8K без буферизации. TP-Link Archer AX73 доступен в онлайн продаже у розничного ритейлера DNS. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 6990 руб. Благодаря стандарту Wi-Fi 6 и общей пропускной способнос
01.12.2020 TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям

Согласно последнему отчету Gartner 2020 Magic Quadrant, опубликованному в ноябре 2020 г. исследовательской и консалтинговой компанией Gartner, компания TP-Link, по результатам исследования, второй год подряд вошла в список «нишевых игроков» в сфере инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям. «Gartner определяет рынок инфраструкт
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото

мини-розетка P100 Также P100 поддерживает голосовые функции, что позволяет управлять умной розеткой с помощью голосовых команд «Яндекс Алисы» или «Google Ассистента». Бесплатное мобильное приложение TP-Link TAPO предоставляет полное управление устройствами: просмотр предыдущих записей с камер видеонаблюдения, сортировка по времени и дате, установка автоматического расписания работы и много
09.11.2020 TP-Link представила новые решения для интернет-провайдеров

рации с настройками провайдера и импортировать их. Далее произойдет автоматическое пакетное обновление устройств. Решения Agile ACS и Agile Config поддерживает текущую линейку провайдерских устройств TP-Link.
24.09.2020 TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей

Компания TP-Link объявила о начале продаж новых устройств для использования в корпоративных и домашних сетях. Двухдиапазонные роутеры Archer C54 и Archer C24 подойдут для создания домашней локальной сет
24.08.2020 TP-Link представила онлайн-решение для подбора сетевого оборудования

екты для малого и среднего бизнеса. Сервис выполняет функцию онлайн-консультанта, который предоставляет индивидуальные рекомендации по созданию и развертыванию сети с использованием устройств линейки TP-Link Omada. Онлайн-конфигуратор выполнен в виде 10-минутного опроса, который позволит наиболее точно создать персонализированное решение для построения корпоративной сети, а также предостави
13.08.2020 TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6

TP-Link представила серию потолочных точек доступа c поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) — EAP660 HD и EAP620 HD. Точки доступа дополняют экосистему Omada SDN – облачное централизованное решение TP-Link для создания и управления разветвлённой локальной сетью с доступом в интернет, которая формируется на основе оборудования компании и включает в себя точки доступа, коммутаторы и шлюзы.

03.08.2020 TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50

пользователей по доступной цене. Широкие возможности, в том числе HomeCare, наличие порта Type A USB 3.0 и пяти гигабитных портов Ethernet помогут легко настроить безопасную и быструю домашнюю сеть. TP-Link Archer AX50 уже доступен в онлайн-продажах у розничных ритейлеров DNS и Citilink. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 3990 руб. Archer AX50 обладает общей скоростью бес
30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco

онлайн-гейминга. Модели нового поколения Archer AX20, Archer AX11000, Deco X20 и Deco X60 способны решать множество задач одновременно, в том числе создавать безопасную беспроводную и проводную сеть. TP-Link Archer AX20 — двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 стартовой категории. Оснащенный четырехъядерным процессором 1,5 ГГц на базе решения от Broadcom, Archer AX20 передает сетевые запросы с мини
20.07.2020 TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20

Компания TP-Link сообщила о старте продаж Archer AX20 – двухдиапазонного Wi-Fi 6 роутера. Archer AX20 обеспечивает высокую скорость и широкое покрытие беспроводной сети, а также гарантирует надежность с
06.07.2020 TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей

TP-Link представила обновление линейки Omada — умного облачного решения для управления корпоративными сетями. Взяв за основу успешную марку Wi-Fi инструментов для бизнеса Omada, TP-Link подготовил комплексный подход для построения программно-конфигурируемых сетей – SDN (Software-Defined Network) – с интегрированными шлюзами, коммутаторами и беспроводными точками доступ
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6

роводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Устройство призвано сделать Wi-Fi 6 доступным практически каждому пользователю интернета и обладает ценой, сопоставимой с устройствами стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5). TP-Link Archer AX10 – это достижение технического прогресса, доступное каждому. Новый роутер увеличит эффективность и пропускную способность Wi-Fi подключения, позволяя с лёгкостью выполнять мн
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E

TP-Link представила в России новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 PCI Express адаптер Archer TX3000E. TP-Link Deco P9 – это Wi-Fi mesh-система со скоростью передачи данных д
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh

и интерференции сигнала. Роутер Deco 5G совместим со всеми моделями Deco и позволяет создавать мощную и высокопроизводительную сеть Mesh с широким покрытием и бесшовным роумингом. Благодаря поддержке TP-Link HomeCareM Pro все подключаемые к сети устройства смогут быть защищены от различных сетевых угроз. Основные функции Deco 5G. Скоростной широкополосный доступ: 5G обеспечивает скорость за
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс

х игр. Чтобы установить и настроить D-Link виртуальный сервер, необходимо воспользоваться функцией «мастер настройки виртуального сервера» в панели управления маршрутизатора сети. Виртуальные серверы TP-Link TP-Link — это мировой лидер среди поставщиков Wi-Fi роутеров в сегментах SoHo (Small office/home office), где компания представлена недорогими устройствами для несложных задач и SMB (sm
23.10.2019 TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos C9s и C9 Max. Цены
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6

Компания TP-Link анонсирует российский старт продаж Archer MR600 – своего первого Wi-Fi роутера с поддержкой технологии 4G+ Cat6. Новая модель поддерживает сети более высокого уровня в рамках протокола


Публикаций - 231, упоминаний - 261

TP-Link и организации, системы, технологии, персоны:

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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 155
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 142
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 94
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 91
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 64
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 59
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 52
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 48
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 43
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 36
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 34
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 32
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 28
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 28
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 26
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 25
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 24
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 24
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 24
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 21
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 21
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 20
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 20
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 20
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 40
Google Android 15243 32
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 22
TP-Link Tether 53 21
TP-Link Neffos - серия смартфонов 23 21
Apple iOS 8583 20
ZyXEL Keenetic 50 15
TP-Link Omada SDN 15 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Linux OS 11533 13
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 14 12
TP-Link Deco - серия роутеров 16 11
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 10 8
TP-Link Auranet 8 8
Microsoft Windows 16882 8
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 7
TP-Link Powerline 44 7
Broadcom NitroQAM 9 7
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 7
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Google Android 8 - Android Oreo 198 6
TP-Link Kasa 8 6
FreePik 1841 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Google Android 7 - Android Nougat 227 5
TP-Link Neffos User Interface - TP-Link NFUI 6 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 5
ASUS RT 22 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Linux OpenWRT OS 22 4
Google Android 9 - Android Pie 217 4
D-Link AC - серия маршрутизаторов 9 4
TP-Link TAPO 9 4
Broadcom BCM chip 65 4
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 4
Netgear Nighthawk 6 4
Apple - App Store 3109 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Liu Albert - Лю Альберт 5 4
Илюхина Жанна 18 4
Chen Raymond - Чен Реймонд 7 3
Chen Andy - Чен Энди 3 3
Мельникова Анастасия 440 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Robert Hu - Ху Роберт 2 2
Финкин Алексей 2 2
Кириченко Михаил 5 2
Lutnick Howard - Лютник Говард 11 2
Водясов Алексей 222 2
Жуков Олег 25 1
Захаренко Максим 57 1
Орлик Сергей 83 1
Галкин Николай 140 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Филиппов Максим 55 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Нефедов Владислав 13 1
Малинин Александр 40 1
Фетисов Алексей 65 1
Фролов Максим 5 1
Купреев Олег 18 1
Фатеев Олег 7 1
Ильчук Сергей 3 1
Ахмедов Руслан 9 1
Логушев Вячеслав 5 1
Чазов Андрей 22 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 1
Hu Jason - Ху Джейсон 1 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Винокур Михаил 6 1
Поликарпов Иван 8 1
Wang Ernest - Ванг Эрнест 1 1
Бояринов Андрей 17 1
Петренко Михаил 3 1
Чиркин Михаил 1 1
Минаев Андрей 15 1
Быков Виктор 5 1
Тарантина Виктория 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Европа 24964 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Европа Восточная 3138 4
Украина 7928 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 2
Германия - Берлин 732 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 2
Беларусь - Минск 706 2
США - Арканзас 63 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Китай - Тайвань 4245 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 41
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 65 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
Bloomberg 1627 3
BleepingComputer - Издание 458 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Liliputing 76 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
DxOMark - Издание 36 1
9to5Google 60 1
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TheRecord 4 1
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Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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In-Stat 115 1
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