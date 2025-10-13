TP-Link - ТП-Линк

Wi-Fi 7 за копейки. Любимый россиянами бренд выпустил супердешевые роутеры с честным Wi-Fi по цене кнопочного телефона. И это не Xiaomi Wi-Fi 7 почти даром Компания TP-Link, известный в России и мире китайский производитель сетевого оборудования, выпустила сразу два роутера для домашнего и офисного использования с поддержкой Wi-Fi 7. Их ключевая особенност

Любимые россиянами роутеры TP-Link кишат «дырами». На радость хакерам их годами никто не чинит Уязвимость есть, а патча нет Компания TP-Link, широко известный в России производитель сетевого оборудования, признала наличие в своих роутерах уязвимости нулевого дня, которая позволяет хакерам воровать пароли и даже полностью кон

Торговая война США и Китая: TP-Link уволила большинство разработчиков микросхем Сокращение штата Экономическое противостояние между США и Китаем в 2025 г. продолжает обостряться, крупный китайский производитель сетевого оборудования TP-Link уволил большую часть сотрудников в Китае, занимающегося разработкой чипов для Wi-Fi роутеров, пишет South China Morning Post (SCMP). По информации SCMP, причиной для увольнений стали пр

США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются Запрет устройств В США могут запретить маршрутизаторы TP-Link из-за маленкьой стоимости устройств, пишет PCMag. Группа законодателей-республиканцев призывает администрацию Дональда Трампа (Donald Trump) запретить продажу сетевых продуктов TP-Li

США увидели угрозу нацбезопасности в самых массовых в мире Wi-Fi-роутерах TP-Link. Их продажу могут запретить а Джозефа Байдена (Joseph Biden) провести проверку производителя телекоммуникационного оборудования TP-Link Technology на предмет угрозы национальной безопасности, сообщает агентстве Reuters. П

Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией В погоне за низкой ценой Компания TP-Link, известный в России и мире производитель сетевого оборудования, выпустила роутер потребительского уровня Archer BE230 с поддержкой Wi-Fi 7, который стоит в разы дешевле аналогов, пишет

Новый ботнет атакует роутеры D-Link, используя уязвимость, которой 10 лет Уязвимость 2015 года Эксперты лаборатории информационной безопасности FortiGuard Labs при компании Fortinet выявили прежде неизвестный ботнет, который активно атакует старые роутеры D-Link. В оболочках роутеров DIR-645 в 2015 г. была выявлена критическая уязвимость CVE-2015-2051, получившая 9,8 баллов по шкале угроз CVSS. Благодаря ей злоумышленники могли удалённо

Шесть ботнетов паразитируют на одной старой уязвимости Шестеро на одного Старая уязвимость в роутерах TP-Link привлекла внимание как минимум шести ботнетов, которые теперь пытаются разными способами и с разными целями эксплуатировать её. Уязвимость CVE-2023-1389 позволяет осуществлять инъекцию

TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner для малого бизнеса согласно отчету Gartner за I квартал 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель TP-Link Russia. Точки доступа TP-Link являются частью решения Omada, используемого в г

TP-Link и РГРТУ подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов применения Wi-Fi в робототехнике в робототехнике, реализация совместных проектов в сфере робототехники с целью демонстрации технологических возможностей сторон, возможное прохождение преддипломной практики студентов РГРТУ в компании TP-Link, привлечение работников компании TP-Link к разработке учебных пособий, курсов, методических и производственно-технических материалов для специалистов профильного направления унив

TP-Link представила новый бренд профессионального видеонаблюдения VIGI в России которые созданы для малых и средних предприятий. Новая линейка оборудования разработана, чтобы обеспечить дополнительную безопасность бизнесу благодаря использованию удобных и современных технологий. TP-Link VIGI – это широкая линейка камер видеонаблюдения с функциями обнаружения движения, а также сетевые видеорегистраторы и удобные способы управления. В июне компания планирует представить

TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada ям и интернет‑провайдерам построить масштабируемую и надежную сеть. Интеграция с платформой Omada SDN позволит централизованно управлять коммутатором вместе с точками доступа, коммутаторами и шлюзами TP-Link, а также автоматически назначать единые настройки множеству устройств сразу. Кроме того, коммутатор обладает функциями привязки по IP‑MAC‑порту‑VID, функцией DHCP Snooping и защитой от

Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group TP-Link, поставщик решений для домашних и корпоративных сетей, объявил о том, что линейка устройств умного дома TP-Link TAPO стала работать под управлением «Маруси» – голосового помощника, разработанного Mail.ru Group. С помощью «Маруси» пользователи смогут быстро включить и выключить свет или розетку, а

Назначен региональный менеджер TP-Link в России ся развитием бизнеса в России и Беларуси, станет Рэймонд Чен, ранее возглавлявший представительство TP-Link в регионе Ближнего Востока и Африки. «Мы рады, что Рэймонд Чен возьмет на себя лидиру

TP-Link представила настольный мультигигабитный коммутатор линейки Omada. Фото Устройство оснащено восемью портами 2,5 Гбит/с, которые обеспечивают надежное высокоскоростное подключение с минимальной задержкой и позволяют отказаться от использования кабеля категории 6. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает высоким стандартам построения корпоративных сетей. Технология автосогласова

TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала RE550. Цена. Фото TP-Link объявила о старте продаж нового усилителя сигнала Wi-Fi – TP-Link RE550. Устройство работает в двух диапазонах по стандарту 802.11ac и позволяет увелич

TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6 Несомненно, такие изменения повлияют и на бизнес системных интеграторов, и на сами проекты. В 2020 году компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представила обновлённую экосистему Omada SDN с точками доступа Wi-Fi 6, которые позволяют организовать масштабируемую сеть класса SDN на множ

TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото лноценной сети в экосистеме Omada SDN. Пропускной способности нового коммутатора будет достаточно для подключения точек доступа с мультигигабитным портом LAN и поддержкой Wi‑Fi 6, например, таких как TP-Link EAP660HD. Благодаря поддержке стандарта PoE 802.3at/af, коммутатор способен одновременно передавать данные и питание по одному кабелю Ethernet. Общий бюджет PoE в 240 Вт делает его подх

TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена ффективности и уменьшения нагрузки на сеть в условиях большого объёма передаваемого трафика. Благодаря технологии OneMesh, RE605X формирует единую Wi-Fi сеть по всему дому в связке с Wi-Fi 6 роутером TP-Link c функцией OneMesh, обеспечивая бесшовный роуминг для подключенных пользователей. Усилитель сигнала поддерживает технологии OFDMA и 1024-QAM, что гарантирует лучшее качество соединения

TP-Link представила новую Wi-Fi-камеру линейки Tapo. Цена. Фото лизацию. Более того, Tapo С310 позволяет хранить видео на карте microSD объемом до 128 ГБ, а также поддерживает несколько вариантов установки, по кабелю Ethernet или через Wi‑Fi. Уличная Wi-Fi-камера TP-Link Tapo C310 Бесплатное мобильное приложение TP-Link Tapo предоставляет полное управление устройствами: просмотр предыдущих записей с камер видеонаблюдения, сортировка по времени и

TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото пример, умной колонке. Помимо этого, технология Mesh Wi-Fi позволит пользователю быстро и эффективно выходить в интернет, а наличие колонок в модулях позволит воспроизводить аудио в разных комнатах. «TP-Link работает над интеграцией устройств умного дома и Mesh Wi-Fi, потому что это предоставит дополнительные возможности нашим клиентам, – сказал Пинджи Ли, генеральный директор и вице-презид

TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada ративного сетевого оборудования Omada: гигабитный управляемый PoE+ коммутатор TL-SG3428XMP с uplink-портами 10G, гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 и аппаратный контроллер OC300. Компания TP-Link предлагает широкую линейку устройств Omada, которая соответствует современным потребностям бизнеса и отвечает стандартам построения облачных сетей. Управляемый коммутатор TL-SG3428XMP о

TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото щен технологиями 4T4R и HT160, которые позволяют пользователям наслаждаться сверхбыстрым Wi-Fi с общей пропускной способностью до 5,4 Гбит/с и передавать несколько видео в формате 8K без буферизации. TP-Link Archer AX73 доступен в онлайн продаже у розничного ритейлера DNS. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 6990 руб. Благодаря стандарту Wi-Fi 6 и общей пропускной способнос

TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям Согласно последнему отчету Gartner 2020 Magic Quadrant, опубликованному в ноябре 2020 г. исследовательской и консалтинговой компанией Gartner, компания TP-Link, по результатам исследования, второй год подряд вошла в список «нишевых игроков» в сфере инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям. «Gartner определяет рынок инфраструкт

TP-Link представила решения для умного дома. Фото мини-розетка P100 Также P100 поддерживает голосовые функции, что позволяет управлять умной розеткой с помощью голосовых команд «Яндекс Алисы» или «Google Ассистента». Бесплатное мобильное приложение TP-Link TAPO предоставляет полное управление устройствами: просмотр предыдущих записей с камер видеонаблюдения, сортировка по времени и дате, установка автоматического расписания работы и много

TP-Link представила новые решения для интернет-провайдеров рации с настройками провайдера и импортировать их. Далее произойдет автоматическое пакетное обновление устройств. Решения Agile ACS и Agile Config поддерживает текущую линейку провайдерских устройств TP-Link.

TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей Компания TP-Link объявила о начале продаж новых устройств для использования в корпоративных и домашних сетях. Двухдиапазонные роутеры Archer C54 и Archer C24 подойдут для создания домашней локальной сет

TP-Link представила онлайн-решение для подбора сетевого оборудования екты для малого и среднего бизнеса. Сервис выполняет функцию онлайн-консультанта, который предоставляет индивидуальные рекомендации по созданию и развертыванию сети с использованием устройств линейки TP-Link Omada. Онлайн-конфигуратор выполнен в виде 10-минутного опроса, который позволит наиболее точно создать персонализированное решение для построения корпоративной сети, а также предостави

TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6 TP-Link представила серию потолочных точек доступа c поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) — EAP660 HD и EAP620 HD. Точки доступа дополняют экосистему Omada SDN – облачное централизованное решение TP-Link для создания и управления разветвлённой локальной сетью с доступом в интернет, которая формируется на основе оборудования компании и включает в себя точки доступа, коммутаторы и шлюзы.

TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50 пользователей по доступной цене. Широкие возможности, в том числе HomeCare, наличие порта Type A USB 3.0 и пяти гигабитных портов Ethernet помогут легко настроить безопасную и быструю домашнюю сеть. TP-Link Archer AX50 уже доступен в онлайн-продажах у розничных ритейлеров DNS и Citilink. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 3990 руб. Archer AX50 обладает общей скоростью бес

TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco онлайн-гейминга. Модели нового поколения Archer AX20, Archer AX11000, Deco X20 и Deco X60 способны решать множество задач одновременно, в том числе создавать безопасную беспроводную и проводную сеть. TP-Link Archer AX20 — двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 стартовой категории. Оснащенный четырехъядерным процессором 1,5 ГГц на базе решения от Broadcom, Archer AX20 передает сетевые запросы с мини

TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20 Компания TP-Link сообщила о старте продаж Archer AX20 – двухдиапазонного Wi-Fi 6 роутера. Archer AX20 обеспечивает высокую скорость и широкое покрытие беспроводной сети, а также гарантирует надежность с

TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей TP-Link представила обновление линейки Omada — умного облачного решения для управления корпоративными сетями. Взяв за основу успешную марку Wi-Fi инструментов для бизнеса Omada, TP-Link подготовил комплексный подход для построения программно-конфигурируемых сетей – SDN (Software-Defined Network) – с интегрированными шлюзами, коммутаторами и беспроводными точками доступ

TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 роводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Устройство призвано сделать Wi-Fi 6 доступным практически каждому пользователю интернета и обладает ценой, сопоставимой с устройствами стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5). TP-Link Archer AX10 – это достижение технического прогресса, доступное каждому. Новый роутер увеличит эффективность и пропускную способность Wi-Fi подключения, позволяя с лёгкостью выполнять мн

TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E TP-Link представила в России новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 PCI Express адаптер Archer TX3000E. TP-Link Deco P9 – это Wi-Fi mesh-система со скоростью передачи данных д

TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh и интерференции сигнала. Роутер Deco 5G совместим со всеми моделями Deco и позволяет создавать мощную и высокопроизводительную сеть Mesh с широким покрытием и бесшовным роумингом. Благодаря поддержке TP-Link HomeCareM Pro все подключаемые к сети устройства смогут быть защищены от различных сетевых угроз. Основные функции Deco 5G. Скоростной широкополосный доступ: 5G обеспечивает скорость за

Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс х игр. Чтобы установить и настроить D-Link виртуальный сервер, необходимо воспользоваться функцией «мастер настройки виртуального сервера» в панели управления маршрутизатора сети. Виртуальные серверы TP-Link TP-Link — это мировой лидер среди поставщиков Wi-Fi роутеров в сегментах SoHo (Small office/home office), где компания представлена недорогими устройствами для несложных задач и SMB (sm