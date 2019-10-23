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TP-Link начала российские продажи смартфонов Neffos C9s и C9 Max. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

TP-Link объявила о начале продаж Neffos С9s и C9 Max – двух новых смартфонов в линейке «С», работающих под управлением операционной системы Android 9.0.

Neffos C9s и С9 Max – это модели начального среднего уровня с FullView IPS безрамочными дисплеями диагональю 5,71 дюймов и 6,09 дюймов, разрешением HD+ (1560x720 пикселей) и плотностью пикселей 295 ppi и 282 ppi.

Смартфоны оснащены четырёхядерным процессором Mediatek MT6761 с тактовой частотой 2.0 ГГц, а также 2 ГБ оперативной и 16/32 ГБ постоянной памяти (32 ГБ – для версии Max). Обе модели обладают основной 13 Мп камерой с автофокусом и режимом AI, фронтальной 5 Мп камерой с функцией распознавания лица, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, двумя слотами для карт Nano SIM, один из которых совмещён со слотом для карты microSD ёмкостью до 128 ГБ.

Neffos C9s и С9 Max используют технологию «переключения передающей антенны» (TAS) от MediaTek, которая позволяет держать смартфон во время разговора любым удобным способом, не влияя на качество приёма и передачи сигнала. Обе модели оснащены двухдиапазонным модулем Wi-Fi, а также Bluetooth 5.0.

В России Neffos C9s и С9 Max доступны в версии чёрного и красного цвета по рекомендованной цене 6 999 и 7 599 рублей соответственно.



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